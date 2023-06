Gewerbe in Leifersberge: Kritik im Rat

Von: Florian Hesse

Östlich anschließend an die Bebauung der Oststraße soll das Gewerbegebiet Leifersberge entstehen. © Hesse, Florian

„Vertrauen in diese Verwaltung funktioniert nicht“, sagt Grünen-Sprecherin Dr. Jana Schrage.

Halver – „Wenn ich den Vorentwurf der Bauleitplanung sehe, bin ich einfach nur fassungslos, wie ambitionslos und zukunftsgefährdend dieser ist.“ Mit vernichtender Kritik zu den Planungen für das Gewerbegebiet Leifersberge hat sich Grünen-Fraktionssprecherin Dr. Jana Schrage in der Ratssitzung am Montag zu Wort gemeldet.



Vorangegangen war als Bekanntgabe die Schilderung von Ergebnissen eines Vorgesprächs mit Trägern öffentlicher Belange durch Kämmerer Simon Thienel, zuständig für die Bauleitplanung der Stadt. Doch Jana Schrage wie auch Sina Löschke, ebenfalls aus der Grünen-Fraktion, stießen sich an den inzwischen öffentlichen Inhalten der Planung, die völlig von dem abweiche, was im Vorfeld eigentlicher politischer Konsens war. Erklärtes Ziel von Verwaltung und Politik war bereits früh, dass man mit der Erschließung von Leifersberge zwar in die Natur eingreife, die Bebauung aber so ökologisch wie irgendmöglich gestalte. Davon sei mit Stand von jetzt so gut wie nichts übrig geblieben. „Ich fühle mich, auf Deutsch gesagt, verarscht“, gab Sina Löschke der Verwaltung auf den Weg.



Alle Fraktionen hätten viel Zeit und Arbeit investiert im Arbeitskreis Energie und Umwelt, um einen Rahmen zu setzen. „Wir waren bis zur Schmerzgrenze kompromissbereit“, ärgerte sich Jana Schrage. Nun werde ein Gewerbegebiet geplant wie in den 80er-Jahren. Das betreffe fast alle zentralen Punkte, die im Vorfeld angesprochen worden seien – von regenerativen Energien, Parkplätzen, Fassadenbegrünungen und mehr. Ihr Fazit: „Die Lehre daraus ist für uns: Vertrauen in diese Verwaltung funktioniert nicht.“



Dass Thienel darauf hinwies, dass der jetzige Planungsstand keineswegs der endgültige sei, konnte die Grünen-Politikerinnen nicht zufriedenstellen. Thienel verwies auf das noch laufende Verfahren und Korrekturmöglichkeiten der Politik, außerdem auf die Möglichkeit, direkte vertragliche Vereinbarungen mit potenziellen Unternehmen zu treffen, die sich auf den insgesamt gut 10 Hektar Gewerbefläche ansiedeln wollen.



Info Die komplette Stellungnahme der Grünen-Fraktion findet sich unter www.gruene-halver.de Weitere Info: www.halver.de, Stichwort: Leifersberge