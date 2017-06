Gewerbe: Gute Noten für Halver bei Vermarktung

Das Gewerbegebiet Oeckinghausen an der B 229. Allein dort konnte die Stadt Halver in den vergangenen Jahren elf Hektar an interessierte Betriebe verkaufen.

Schalksmühle - Die Nachfrage nach Gewerbe- und Industrieflächen im Märkischen Kreis ist in den vergangenen drei Jahren gestiegen. Knapp 54 Hektar wurden in den Jahren 2014 bis 2016 kreisweit veräußert.

Kommunen mit dem höchsten Flächenumsatz waren Halver mit insgesamt elf Hektar (110 247 Quadratmeter), gefolgt von Meinerzhagen (8,8 Hektar) und Altena (8,2 Hektar). Das geht aus dem ersten Gewerbeflächenmonitoringbericht der Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen (GWS) hervor.

Problematisch im Falle Halvers ist, dass die Stadt nur noch über geringe Reserveflächen verfügt mit noch 4,4 Hektar. Während Meinerzhagen noch 20,7 Hektar bereitstellen könnte und Iserlohn 12,5, reiht sich die Stadt im Grünen in die Reihe der Kommunen ein, die weniger als 5 Hektar Flächenvorrat besitzen. Und während andere Kommunen theoretisch noch Brachflächen mobilisieren könnten, findet sich im Halver keine einzige. Gleiches gilt für private Gewerbeflächen, auf die Kommunen keinen direkten Zugriff haben.

Meinerzhagen gut aufgestellt

Trotzdem bescheinigt die GWS Halver aufgrund der schnellen Verfügbarkeit der Flächen noch eine gute Position. Dies sei in vielen anderen Kommunen nicht der Fall. Ausnahmen sind Meinerzhagen und Altena als Standorte interkommunaler Gewerbeparks. So verfügt Meinerzhagen – nach Altena – über das größte Potenzial für anzusiedelnde Gewerbebetriebe. Genau 20,66 Hektar stehen hier zum Stichtag 31. Dezember 2016 zur Verfügung, 4,97 davon sind laut GWS-Bericht sogar sofort, 12,24 Hektar immerhin kurzfristig verfügbar – ein Spitzenwert im Kreis. Zudem verfügt die Volmestadt über 3,46 Hektar sogenannter Optionsfläche.

Die Branche mit den meisten Verkaufsfällen kreisweit bildete nach Aussagen der GWS das verarbeitende Gewerbe mit 43 von insgesamt 76 verkauften Grundstücken, gefolgt vom Handwerk und der Baubranche (6) sowie dem Bereich Verkehr und Logistik (5). Das Ziel des Berichts sei es, die Entwicklungsdynamik systematisch zu beobachten, „um gewerbeflächenrelevante Trends zu erkennen und die richtigen Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen“, erklärt GWS-Geschäftsführer Jochen Schröder.

Projektleiter Marcel Krings warnt: „Aktuell beträgt das kommunale Gewerbeflächenangebot kreisweit etwa 86 Hektar. Wenn sich die Nachfrage so weiterentwickelt und keine neuen Flächen ausgewiesen werden, führt dies in absehbarer Zeit zu einer weiteren Verschärfung der Marktsituation. In einigen Kommunen sind bereits jetzt keine Flächen mehr verfügbar.“

„Wir brauchen eine sachliche Debatte“

Der Bericht, der in den kommenden Jahren regelmäßig fortgeschrieben werden soll, soll Politik und Verwaltung in den Kommunen eine Grundlage für eine konstruktive Diskussion über Flächennutzung und Gewerbeflächenvorratspolitik bieten. „Wir brauchen eine sachliche Debatte über ein ausreichendes Angebot an Flächen für den Industriestandort Märkischer Kreis, da es zunehmend schwieriger wird, neue Flächen auszuweisen. Der zukünftige Bedarf wird auch aus den Flächenverbräuchen der Vergangenheit abgeleitet“, wird Jochen Schröder zitiert.