Gespräch mit einem Züchter: Der Osterhase ist kein Kaninchen

Von: Monika Salzmann

Teilen

Deutsche Riesen – wie der Name sagt Riesenkaninchen – kommen in unterschiedlichsten Farbeinschlägen vor. © Salzmann, Jakob

Kaninenzucht: Ein Züchter nennt die Unterschiede und spricht über die Faszination der Tiere.

Oberbrügge – Neben bunten Eiern, Lämmern und Feuer gehören Hasen seit alter Zeit zu den Symbolen, die untrennbar mit Ostern verbunden sind. Eier und Hasen als Sinnbild der Fruchtbarkeit. Lämmer, uralte Opfertiere, als Symbol des Friedens und der Reinheit. Und Osterfeuer, ursprünglich ein heidnischer Brauch, als Hinweis auf das Licht, das von der Auferstehung Jesu an Ostern ausgeht. Von Hasen zu Kaninchen und der Faszination Kaninchenzucht ist es nur ein kleiner Brückenschlag.

Ein Züchter, der sich von klein auf mit den liebenswerten Langohren beschäftigt, ist Hartmut Clever, 2. Vorsitzender des Kaninchenzuchtvereins W342 Oberbrügge-Ehringhausen. Aufgewachsen auf einem Nebenerwerbsbauernhof („Ich kann noch melken“), hatte er schon immer Spaß an den kleinen, niedlichen Tieren, die bei genauerer Betrachtung merkliche körperliche Unterschiede zum großen Osterhasen aufweisen.

Seine große Leidenschaft: Hartmut Clever, 2. Vorsitzender des Kaninchenzuchtvereins W342 Oberbrügge-Ehringhausen, liebt seine Tiere. Mit Deutschen Riesen wie im Bild fing vor Jahren seine Zucht an. © Salzmann

„Die Blume (der Schwanz) ist beim Hasen länger als beim Kaninchen“, sagt der erfahrene Züchter, der sich ein Leben ohne seine Tiere nicht vorstellen kann. Auch der Hals, die Ohren und die Vorder- und Hinterläufe seien beim großen Verwandten länger. „Das Kaninchen hat fleischigere Ohren. Die Ohren müssen zum Tier passen.“ Unterschiede gebe es zudem in der Körpersprache. „Hasen sitzen anders als Kaninchen“, weiß der Oberbrügger. Der gesamte Körperbau sei bei beiden Tieren anders.

Er selbst hatte beim Züchten der flauschigen, liebenswerten Vierbeiner stets Spaß an der Vielfalt. „Ich habe immer sieben bis neun Rassen gehabt.“ Noch heute leben Deutsche Riesen, eine sehr große Kaninchenrasse, Blaue Wiener, Lohfarbige Hasen, Holländer japanerfarbig, Marburger Feh und kleine Lohkaninchen in seinem Garten an der Heerstraße. Ein paar Hühner, Laufenten und Meerschweinchen tummeln sich ebenfalls darin. In Spitze nannte Hartmut Clever bis zu 120 Tiere sein Eigen. Mittlerweile sind es „nur“ noch 30 – ohne die Jungtiere. Mit seinen Tieren bei Ausstellungen Preise zu gewinnen, stand für den Züchter nie an oberster Stelle. „Ich bin nie derjenige gewesen, der unbedingt Preise gewinnen wollte“, sagt er. Ihn habe immer die Vielfalt interessiert. „Man muss Spaß daran haben.“

Holländer japanerfarbig: Ihre Farben müssen sich durch starke Abgrenzung voneinander unterscheiden. © Salzmann, Jakob

Die charakterstarken, zutraulichen Deutschen Riesen, die in verschiedenen Farbeinschlägen vorkommen, bildeten vor Jahren den Ausgangspunkt seiner Zucht. Die zwei ältesten Kaninchen, die heute in seinen Ställen leben, haben mit sieben/acht Jahren bereits ein stattliches Alter erreicht. „Exoten“ nennt Hartmut Clever seine beiden Senioren. Bei Jungtieren hat er schon 16 Winzlinge in einem Wurf gehabt. Allerdings sei das die Ausnahme. „Vier bis acht Jungtiere sind normal“, erzählt er. Für die Zucht müsse der Züchter „ein Auge für die Tiere haben, welches Tier zu welchem passt“. Jedes Tier erhält mit einer Tätowierung im Ohr gleichsam ein „Namensschild“. Als Tätowiermeister des Vereins hat Hartmut Clever Erfahrung darin, die Innenohren der Tiere streng nach Vorschrift zu kennzeichnen, damit die Tiere eindeutig identifiziert werden können. Nur sicher RHDV-geimpfte Tiere dürfen zu Ausstellungen. Ansonsten kann die virale Infektionskrankheit, die für Kaninchen in der Regel tödlich endet, ganze Bestände innerhalb kürzester Zeit vernichten.

Bewertet werden die Körperform und der Pflegezustand der Tiere, das Fell, die Läufe, Kopf/Ohren, die Farbe und andere Kriterien. Zum Fachsimpeln mit Gleichgesinnten bietet sich bei den Ausstellungen stets reichlich Gelegenheit. Die Liebe zu den Tieren hat Hartmut Clever in der eigenen Familie an die nachfolgenden Generationen weitergegeben. Sogar die Enkel besitzen bereits eigene Tiere. „Auch die Jugend sollte dabei sein“, findet er. Die Tiere der Enkel leben bei ihm im Stall. Es versteht sich von selbst, dass er auf ausreichend Platz im Stall achtet, damit die Tiere sich wohlfühlen. Für ihn selbst war die Haltung der Tiere stets Ausgleich zum Beruf.

Hartmut Clevers Blaue Wiener haben Nachwuchs bekommen. Die Kleinen sind wieselflink, unternehmungslustig und neugierig. © Salzmann, Jakob

Besonders zu Weihnachten kommt im Hause Clever auch Kaninchen auf den Tisch. „Süß-sauer“ mag Hartmut Clever den Kaninchenbraten besonders gern. „Das ist das gesündeste Fleisch“, sagt er. Im Vorjahr führte der Verein seine Ausstellung nur in kleinem Rahmen ohne Publikum durch. In diesem Jahr soll es im November wieder eine Ausstellung in gewohnter Form im Bürgerhaus geben.