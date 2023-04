Gerätehaus in Bommert: Fertigstellung noch dieses Jahr

Termin für Oktober geplant

+ © Carolina Ludwig Es tut sich was am Feuerwehrgerätehaus in Anschlag: Der Rohbau nimmt Form an, die Fahrzeughalle fehlt noch. © Carolina Ludwig

Es geht voran in Anschlag. Der Rohbau der Sozialräume des neuen Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Bommert ist fast fertig, Installateure und Elektriker stehen schon in den Startlöchern. Die Fertigstellung ist für Oktober geplant.

Halver – „Wir liegen im Zeitplan“, bestätigte auch Nicolai Müller vom zuständigen Architekturbüro CL Architekten aus Halver. Er und Stefan Czarkowski führten die Mitglieder des Ausschusses für öffentliche Einrichtungen über die Baustelle und boten einen Blick auf den aktuellen Baufortschritt. In der Gruppe ging es durch den breiten Flur, die Umkleideräume – der für die Frauen ist wegen des geringeren Bedarfs deutlich kleiner – bis in den geräumigen Schulungsraum. Die Planung sei in enger Zusammenarbeit mit der Feuerwehr erfolgt, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. „Da habe ich vom normalen Wohnungsbau noch dazu gelernt“, erzählt Müller. Auch auf Besonderheiten wie eine Durchreiche von der Küche in den Besprechungsraum – wichtig für soziale Events wie den Tag der offenen Tür – oder die sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung der Feuerwehr sei man eingegangen. Bei Letzterer helfen bauliche Maßnahmen im Feuerwehrgerätehaus dabei, Schmutz und Schadstoffe nicht in „saubere“ Räume und nach dem Einsatz mit nach Hause zu tragen und so die Gesundheit der Einsatzkräfte zu schützen.

Dass der Termin der Fertigstellung im Oktober eingehalten werden kann, da ist Nicolai Müller optimistisch – nach aktuellem Stand der Dinge, wie er betont. „Das Wetter scheint zu gehen, aber was die Lieferzeiten angeht, müssen wir schauen“, sagte er. Gerade Stahl sei in der Vergangenheit oft schwer zu bekommen gewesen. Für die Fahrzeughalle wird davon noch eine Menge benötigt, sie soll nach Ostern errichtet werden. Für die Kalenderwochen 15 bis 17 sei auch das Richtfest geplant.

+ Nicolai Müller vom Architekturbüro CL Architekten (mit Mütze) führte die Ausschussmitglieder über die Baustelle. © Carolina Ludwig

Dass der Bau des Feuerwehrgerätehauses zumindest zeitlich nach Plan verläuft, ist eine gute Nachricht. Bereits im Oktober vergangenen Jahres mussten die zu erwartenden Baukosten von etwa 2,5 Millionen auf 3,5 Millionen korrigiert werden. Bauamtsleiter Michael Schmidt geht mittlerweile von 3,7 Millionen Euro aus. Grund für die enormen Kostensteigerungen seien die allgemeinen Preisentwicklungen, aber auch Änderungen, die nötig wurden. So soll zum Beispiel aufgrund der aktuellen Lage auf dem Energiemarkt nicht mehr mit einer Gasheizung, sondern einer Wärmepumpe geheizt werden. „Wir waren zwischenzeitlich auch davon ausgegangen, dass wir gar keine bekommen und übergangsweise doch noch eine Gasheizung brauchen“, erzählt Schmidt. Mittlerweile habe man aber ein Gerät bekommen und sei „guter Dinge“, was die pünktliche Fertigstellung angeht.