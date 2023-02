Ein bisschen Hoffnung für Halvers Radler

Von: Florian Hesse

Noch fehlt die Beschilderung, aber die Genehmigung des Straßenverkehrsamts liegt inzwischen vor. Die Hermann-Köhler-Straße darf als Fahrradstraße ausgewiesen werden. © Florian Hesse

Die Infrastruktur für Fahrradfahrer in Halver steht als Thema eigentlich permanent im Raum – für Verwaltung, für Politik und für die Fahrradfahrer selbst. Geld für den Radwegebau steht in Aussicht. Der gute Wille ist da. Doch es geht nicht wirklich voran.

Halver - Im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen erkundigte sich kürzlich noch Paul-Adolf Turk (UWG) nach Fortschritten und den nötigen Mitteln. Im Zusammenhang mit der Vorstellung des Masterplans für Radwege im Märkischen Kreis wollte Norbert Schrage, Sprecher des ADFC in Halver, wissen, was nun an konkreten Maßnahmen zu erwarten sei. Doch die Situation ist unverändert unübersichtlich.

Fahrradstraße

Eine gute Nachricht konnte Ramona Ullrich aus dem Fachbereich Bauen und Wohnen aber überbringen. Halver bekommt tatsächlich grünes Licht vom Märkischen Kreis zur Ausschilderung der Hermann-Köhler-Straße als Fahrradstraße. Damit ist Halver die erste Stadt im Kreis ohne eigenes Straßenverkehrsamt, die eine solche Straße ihr eigen nennen kann. Was fehlt, ist die Beschilderung. Die würde bedeuten, dass Autos auf der engen Tempo-30-Straße Radler nicht mehr überholen dürfen.



Einsames Rad vorm AFG, doch das soll sich ändern, wenn die Infrastruktur besser wird © Florian Hesse

Schülerradweg

Die Beschilderung fehlt auch noch an anderer Stelle. Der vorgesehene erste Schülerradweg, der die Verbindung aus dem Bereich Falkenstraße Richtung Schulzentrum herstellen soll, ist vom Kreis noch nicht genehmigt. Stimmt der Kreis zu, fehlt noch eine bauliche Maßnahme: Das Brückengeländer an der Von-Vincke-Straße über der Umgehungsstraße müsste höher werden. Für Fußgänger passt es, für Radler ist es zu niedrig. 20 000 Euro stehen dafür im Haushalt. Das wäre der nächste Schritt.



Der schnellste Weg nach Anschlag führt über die alte Bahntrasse. Die soll fahrradtauglich gemacht werden. © Florian Hesse

Trasse nach Anschlag

An anderer Stelle ist Ramona Ullrich hoffnungsvoll. Die alte Bahntrasse nach Anschlag ist nahezu steigungsfreie Verbindung zwischen Kernstadt und dem Ortsteil, von dem es nicht mehr weit ist bis auf Wipperfürther Gebiet mit hervorragender Fahrrad-Infrastruktur. In diesem Fall hat sich Halver externer Beratung versichern können. Für die Instandsetzung der Strecke könnten Fördermittel eingeworben werden. „Wir sind auf der Spur“, versichert die stellvertretende Fachbereichsleiterin im Gespräch mit dem Allgemeinen Anzeiger.



Für einen kombinierten Fuß- und Radweg ist das Geländer der Brücke über die Umgehungsstraße zu niedrig. Geld dafür ist in den Haushalt eingestellt. © Florian Hesse

Erreichbarkeit

Was sich mit einer Verbesserung der Radwege-Struktur erreichen ließe, zeigt der Blick auf eine interaktive Karte, die der Landesbetrieb IT NRW zur Verfügung stellt. Für Fahrradfahrer bringt sie wenig Mehrwert. Doch sie zeigt farbig auf, in welcher ungefähren Fahrzeit welche Schulen aus dem Stadtgebiet heraus erreicht werden können. Im Ergebnis sollte das Elterntaxi eigentlich morgens in der Garage bleiben. Aus nahezu allen Wohnvierteln könnten die Kinder mit dem Rad in 5 bis 15 Minuten in der Schule sein.