Spiel, Spaß und Action beim Schulfest

Von: Ursula Dettlaff

Mit ihrem Schullied eröffneten die Kinder das Fest am Pestalozziweg. Schulleiter Daniel Riegel (oben rechts) stimmte mit ein. © Ursula Dettlaff-Rietz

Am Pestalozziweg drehte sich am Samstagnachmittag alles um Spiel, Spaß und Action.

Halver – 420 Schülerinnen und Schüler an beiden Standorten – in Halver und Oberbrügge – besuchen aktuell die Regenbogenschule. Am Samstag organisierte das gemeinsame Kollegium für sie ein großes Schulfest.

Auf der Treppe am Forum begrüßte Schulleiter Daniel Riegel die kleinen und großen Gäste und stellte die verschiedenen Angebote in den Klassen vor. In den Klassenräumen der ersten Jahrgänge konnten die Besucher zum Beispiel Glitzerflaschen befüllen sowie Armbänder und bunte Knetseife herstellen. Farbschleuderbilder entstanden im Klassenraum der 3b, in der 3c konnten die Besucher ihre Treffsicherheit an einer „Wurfmaschine“ testen. In den Klassenräumen der 4b und 4c wurden Fangbecher aus buntem Papier und Regenbogenkerzen gebastelt.



Die Popcornmaschine lief im Dauereinsatz. © Ursula Dettlaff-Rietz

Neben den Schulleiter stellten sich dann die Schulkinder und präsentierten dem Publikum ihr Schullied. „In der Regenbogenschule in Halver geht’s bunt zu, wir strahlen hell und farbig und ich gehöre fest dazu“, lautet der Refrain. Klar, dass die Kinder für ihren Auftritt viel Applaus erhielten. Komponiert wurde das Lied von Julia Preuß. Im Tonstudio von Volker Reinbott wurde es bearbeitet und gemischt.



Klimamanagerin der Stadt Halver, half bei der Herstellung von Samenbomben. © Ursula Dettlaff-Rietz

„Ich freue mich auch über die außerschulischen Partner, die hier vertreten sind“, sagte Riegel. „Karla Luchterhandt, die Klimamanagerin der Stadt Halver, stellt mit den Kindern Samenbomben her“, fügte er hinzu. Ein wenig Geduld brauchten die Schüler, die mit ihrem Kuscheltier im Wartezimmer der Teddyklinik des Jugendrotkreuzes saßen. Aber saßen die Kinder erst einmal im Sprechzimmer, konnte ihren Lieblingen – dem Oktopus, dem Teddy und dem Einhorn mit den vielen bunten Punkten im Fell – schnell geholfen werden. Zunächst erkundigte sich „der Arzt“ nach den Symptomen des Patienten, abhängig von Größe und Gewicht erfolgte die Medikation. Das Rezept lösten die Kinder in der Apotheke ein.



50 Cent pro Runde sammelten die Schüler beim Spendenlauf. Mit dem Erlös soll das Zirkusprojekt im nächsten Jahr finanziert werden. Ein Highlight war der Auftritt von Zauberer Arnd Clever. Er stellte dem Publikum unter anderem unsichtbare fliegende Knuddeleulen vor.