Gelungene Premiere für "The HOK Project" in der Tanke

+ © Laudien © Laudien

Halver – Premiere in der Tanke: Zum ersten Mal präsentierte sich die Halveraner Band „The HOK-Projekt“ am Samstagabend der Öffentlichkeit. Und die war begeistert! Spielten Andy Reschke (Akustik-Gitarre) und Adam Weis (Keyboard) mit ihrem HOK-Projekt bislang nur auf privaten Veranstaltungen, haben sie nun den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt und ihr musikalisches Können in der gut besuchten Tanke zum Besten gegeben.