Messerattacke: 26-Jähriger aus Halver brutal angegriffen

Von: Florian Hesse

Ein 26-Jähriger aus Halver ist bei einer Messerattacke in Gelsenkirchen schwer verletzt worden. © Daniel Bockwoldt

Brutaler Angriff in der Gelsenkirchener Altstadt: Ein 26 Jahre alter Mann aus Halver wurde durch mehrere Messerstiche verletzt.

Halver/Gelsenkirchen – Ein 26 Jahre alter Mann aus Halver ist laut Polizeiangaben am Mittwochabend gegen 20.55 Uhr auf der Vattmannstraße in der Gelsenkirchener Altstadt von mehreren Unbekannten in seinem Auto angegriffen und verletzt worden.

Zeugen alarmierten die Polizei, weil sie beobachteten, dass die Tatverdächtigen auf den Mann einschlugen. Polizeibeamte fanden den unter anderem durch Messerstiche verletzten Mann kurze Zeit später in seinem Auto an der Kirchstraße.

Zeugen versorgen das Opfer zunächst

Nach einer Erstversorgung durch Zeugen und Polizeibeamte brachten Rettungskräfte den 26-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Beamten stellten das Fahrzeug des Angegriffenen sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.



Im Rahmen der Ermittlungen kontrollierten zahlreiche Kräfte Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes. Als die Beamten um 23.20 Uhr ein Fahrzeug auf der Florastraße anhalten und kontrollieren wollten, flüchtete der Fahrer über die Autobahn 42 in Richtung Essen. Dort konnte das Fahrzeug später nach einem Unfall ohne polizeiliche Beteiligung sichergestellt werden.



Ob ein Zusammenhang zu den Ereignissen in der Gelsenkirchener Altstadt besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Ersten Ermittlungen zufolge waren die Tatverdächtigen in zwei schwarzen Autos unterwegs, vermutlich einem BMW und einem Mercedes.