Geldautomaten in Halver und Schalksmühle bleiben erhalten

14 Geldautomaten stehen in Halver und Schalksmühle von Sparkasse und Volksbank. In der Sparkassen-Hauptfiliale in Halver (Foto) befinden sich zwei Automaten.

Halver/Schalksmühle - Insgesamt betrachtet mag die Zahl der Geldautomaten in Deutschland zwar abnehmen, vor Ort in Halver und Schalksmühle bleibt ihre Zahl allerdings konstant.

Die Sparkasse Lüdenscheid und die Volksbank im Märkischen Kreis kommen in beiden Gemeinden zusammen auf 14 Automaten, acht davon in Halver und sechs in Schalksmühle. „Wir betreiben in Halver aktuell drei Geldautomaten an zwei Standorten: Zwei Geräte befinden sich in der Frankfurter Straße, eins in der Mühlenstraße in unserem dortigen Selbstbedienungs-Shop“, sagt Marc Kostewitz, Pressesprecher der Volksbank im Märkischen Kreis. „In Schalksmühle betreiben wir ein Gerät in unserem SB-Shop am Rathausplatz.“

Keine Planungen zur Entfernung

Auch bei der Nutzung hat es keine großen Veränderungen gegeben, wie Kostewitz mitteilt: „Gemessen an der Anzahl der Verfügungen ist die Frequenz der Automaten im Vergleich zu unseren anderen Geldautomaten gut und im Rückblick der vergangenen Jahre annähernd konstant geblieben.“ Aktuell gebe es keine Planungen, die vorhandenen Automaten zu entfernen. Auch in den vergangenen Jahren seien in Halver und Schalksmühle keine Automaten entfernt worden.

„Wir planen nicht, die Anzahl der Automaten zu reduzieren“, sagt auch Thomas Meermann, Pressesprecher der Sparkasse Lüdenscheid, die in Schalksmühle und Halver jeweils fünf Geldautomaten betreibt. Nur eine Standortveränderung hat es dabei in den vergangenen Jahren gegeben, und zwar in Halver. „Vom Bächterhof ist ein Geldautomat zum Fachmarktzentrum gewandert mit einem Automaten“, sagt Meermann. „Die Absicht dahinter war, einen Automaten an einem gut frequentierten Standort zu haben, wo die Leute auch Geld brauchen. An einem Fachmarktzentrum ist das also sinnvoll.“

Zwei weitere Geldautomaten in Halver befinden sich in der Hauptgeschäftsstelle an der Frankfurter Straße, ein weiterer die Straße runter an der Star-Tankstelle und einer in der Geschäftsstelle in Oberbrügge. Zwei der fünf Geldautomaten in Schalksmühle befinden sich in der Geschäftsstelle an der Hälverstraße, zwei weitere in Heedfeld und einer in Dahlerbrück, wie Meermann mitteilt.

Trend weist insgesamt nach unten

Der Trend bei der Nutzung der Automaten weist indes nach unten. Für die Sparkasse Lüdenscheid insgesamt wurde im Jahr 2017 erstmals ein Rückgang festgestellt, und zwar um vier Prozent, sagt der Pressesprecher. Inwiefern dies auch auf die zehn Automaten in Halver und Schalksmühle treffe, lasse sich aber nicht genau feststellen.