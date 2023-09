Ausschuss-Termin

Bäume bleiben, aber der Gehweg kommt weg

Von: Florian Hesse

Wenn der Gehweg schon nicht funktioniert, sollen die Wurzeln mehr Raum bekommen. Die Oberfläche wird herausgenommen. © Florian Hesse

Die Stadt Halver zieht ein Stück Gehweg an der Lohstraße ein.

Halver – Drei Linden an der Lohstraße hinter der Einmündung der Ringstraße in Richtung Mühlengrund stehen unter Schutz. Das Fällen der Bäume ist nicht zulässig. Um die Verkehrssicherheit auf dem Gehweg herzustellen, bleibt aus städtischer Sicht nur eine Lösung: Der Gehweg muss weg.



Seit 2019 tauchen die Linden immer mal wieder auf. Sie stehen mittig auf dem dort ohnehin schmalen Gehweg. Im April 2019 beantragte der Besitzer des angrenzenden Grundstücks die Entfernung der Bäume. Sie stellten eine Nutzungseinschränkung sowohl für sein Grundstück wie auch des Gehweges selber dar. Die Verwaltung teilte die Auffassung im Grundsatz. Der Beschluss zur Fällung der Linden erfolgte im Planungs- und Umweltausschuss laut Protokoll mit breiter Mehrheit: Zehn Stimmen dafür, zwei dagegen.



Doch schon damals hieß es, die Lohstraße sei „eine kleine innerstädtische Allee“. Auch dieser Aspekt sei bei der Abwägung mit einzubeziehen. Und das sieht auch der Märkische Kreis so. Am 19. Juni 2019 wurde die Lohstraße zwischen Ringstraße und Mühlenberg in das Alleenkataster Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Und am 16. Juni 2023 erhielt die Stadt Halver „gegen Empfangsbekenntnis“ Post vom Kreis. Der Antrag auf Erlaubnis zur Entfernung der Linden werde versagt, so der Kernsatz, der auf fünf Seiten begründet wird.



Zwischenzeitlich hatte die Stadt versucht, die gröbsten Stolperfallen provisorisch zu glätten. Von einer Barrierefreiheit jedoch ist der Gehweg in diesem Abschnitt weit entfernt. Für Schul- und Kindergartenkinder, die dort unterwegs sind, geht es gerade noch. Für Menschen mit Kinderwagen oder körperlichen Einschränkungen ist er nicht passierbar.



Damit steckt die Stadt Halver im Dilemma. Vom Schnitt der Straße her ist eine Aufweitung des Gehweges an dieser Stelle kaum machbar. Die Maßnahme gilt als „nur sehr schwer durchführbar“ und verursache hohe Kosten, heißt es in der Vorlage für den nächsten Ausschuss für Planung und Umwelt. Der Ausweg:



Der Bürgersteig wird zurückgebaut, die Oberflächenbefestigung entfernt und damit Luft und Platz für das Wurzelwerk der etwa 90 Jahre alten Bäume zu schaffen. Die Flächen werden entsiegelt. Fußgänger würden im Zweifelsfall die Straßenseite wechseln müssen. Mit etwa 7000 Euro an Kosten rechnet die Stadt für die Beseitigung des Gehweges.



Ausschuss-Termin

Der Ausschuss für Planung und Umwelt findet am Mittwoch, 13. September, im Feuerwehrgerätehaus statt, Beginn 17 Uhr (nicht öffentlich). Öffentlicher Teil ab etwa 19 Uhr.