Geheimnisvoll und gruselig: Die Filmer der Lost-Places erzählen

Von: Sarah Lorencic

In einer verlassenen Klinik: Gerüche sind oft kaum auszuhalten und weisen auf den Schwarzschimmel hin. © Urbex-Stories

Verlassene Häuser erzählen Geschichten. Nicht jede ist leicht zu verkraften. Die Faszination für Lost-Places teilen Nicole und Alexander. Sie filmen in leeren Gebäuden und erzählen uns von ihren Abenteuern.

Halver – Die Tasse steht noch unter dem Kaffeeautomaten, der Tisch ist noch gedeckt, Briefe liegen auf dem Sekretär. An der Wand aber ein Kalender aus 2014, die Briefe von 1971 und Schimmel an den Wänden. Die Häuser sind verlassen. Die Firmen, Kliniken oder Bauernhöfe. Seit Jahren oder auch seit Jahrzehnten. Sie sind zu sogenannten Lost-Places geworden. Nicole und Alexander aus Halver besuchen diese Orte und filmen im Innern. Ihren Nachnamen nennen wir nicht, denn nicht jedes verlassene Haus darf betreten werden, mitunter wird Hausfriedensbruch begangen, auch wenn die Taten nur auf Antrag verfolgt werden. Bei öffentlichen Gebäuden wie Krankenhäusern oder Schulen muss auf jeden Fall mit einer Strafanzeige gerechnet werden.



Für das Ehepaar ist das Urbexing ein Hobby und sie halten sich an den Kodex der Community. „Nimm nichts mit außer Fotos und hinterlasse nichts außer Fußspuren“, sagt ihn der 38-Jährige auf. Und daran halten sich die beiden auch. Man muss mit Respekt in die Häuser gehen, sagt Nicole. Schon rein moralisch käme den beiden nie in den Sinn, Schubladen zu durchwühlen, etwas zu stehlen oder mit Daten nicht sensibel umzugehen. Sie filmen mitunter Dokumente. Etwa Patientenakten, Anwaltsschreiben oder Briefe. Identifizierende Hinweise aber werden gepixelt und nicht genannt. Auch in welchen Häusern die sogenannten Urbexer sind, wird nicht preisgegeben. Adressen bleiben geheim und werden maximal innerhalb der vertrauten Community geteilt. Vor allem zum Schutz vor Vandalismus und Menschen, die mit Informationen nicht sensibel umgehen oder nur Rohre und Kabel klauen wollen.



Der Tod kommt manchmal plötzlich, wissen die Urbexer seit sie in verlassene Wohnhäuser gehen. © Urbex-Stories

Nicole und Alexander lockt das Geheimnisvolle, aber vor allem die Geschichte. Zum einen die Historie, aber auch die der Menschen, die das Haus bewohnt oder besucht haben. In einer alten Schönheitsklinik fanden sie Akten von Menschen, auf denen stand, welche Operationen sie haben machen lassen. In einem Wohnhaus lagen Arztberichte, aus denen hervorging, dass der Bewohner Krebs hatte. Die Schriftstücke aus dem Jahr 2014 und der Kalender an der Wand aus 2016 machten das traurige Ende einer Erkrankung deutlich. Seit die beiden Lost-Places besichtigen, ist ihnen der Tod präsenter, wie Alexander sagt. „Er kann so plötzlich kommen“, weiß der gebürtige Halveraner. Der Tod ist in den Häusern oft präsent. Ein Haus im Harz fiel in der Community sofort auf und musste gelöscht werden, denn: In dem Haus geschah vor langer Zeit ein Mord. Hätten sie es vorher gewusst, hätten sie das leer stehende Gebäude wahrscheinlich gar nicht erst betreten. Oft, wenn nicht fast immer, sind die Geschichten traurig.



Auch die von Hotels und Gastronomien. Eine alte Gaststätte in Herscheid-Rärin zeigte ihnen den Verfall eines wunderschönen Gasthauses. Und sie finden es schade, dass immer mehr Häuser aufgegeben werden. In Meinerzhagen wollten sie mal in die alte Suchtklinik in Wilkenberg. Aber sie kamen nicht hinein. Steht kein Fenster offen oder ist keine Tür kaputt, verschaffen sie sich auch keinen Eintritt. „Das wäre Einbruch“, sagt Nicole. Und das machen sie nicht. In Halver interessiert sie das alte Munitions-Depot und zumindest im Vorhaus an der Schule an der Susannenhöhe in Halver war Alexander schon einmal drin. Die Schule selbst aber sei verbarrikadiert.



Verlassen und zum Teil verwüstet sind die Lost-Places, zu denen das Ehepaar Nicole und Alexander reist, um sie zu filmen. © Urbex-Stories

Oft stehen die Lost-Places leer, sind aber zugänglich. Andere werden verriegelt. An wieder anderen stünden sogar Schilder: „Rufen Sie bitte an“, steht darauf sowie die Bitte, die Türen und Fenster nicht zu zerstören. Das Angebot nehmen die Urban Explorer gerne an. Immer öfter lassen Besitzer des Hauses Filmer rein, wenn sie sich denn anständig benehmen, denn auch sie könnten mitunter die Faszination verstehen.



Seit knapp drei Jahren hat das Halveraner Ehepaar dieses Hobby. Es begann mit Corona und dem Wunsch, wieder mehr spazieren zu gehen. Vorher schauten sie nur Lost-Place-Videos, heute drehen sie selbst und haben Tausende Follower auf Youtube (Urbex Stories) und Instagram. Filmten sie erst mit ihren Handys, sind sie mittlerweile professionell ausgerüstet. Mit Kamera, Stativ und mit hochwertigen Taschenlampen, um im Dunkeln sehen zu können.



Licht ins Dunkle zu bringen, ist zum einen die Geschichte, aber auch wörtlich genommen sehr wichtig. Die alten Häuser sind mitunter einsturzgefährdet. Löcher im Boden sind nicht selten. Treppen marode, Schimmel an Wänden giftig. „Man sollte eine Maske tragen“, wissen die beiden. Sie wissen, dass ihr Hobby nicht ohne ist und sagen deshalb auch immer „nicht nachmachen“. Umso mehr wundern sie sich, wenn sie an bekannten Lost-Places Familien mit Kindern begegnen – das können sie nicht nachvollziehen. Erst im vergangenen Jahr ist ein Urbexer gestorben, weil er durch die Decke mehrere Etagen zu Boden fiel. Respekt vor den Häusern, aber auch vor der Gefahr muss man unbedingt haben, sagen sie.



Im Märkischen Kreis haben die beiden noch nicht so viele Orte besucht oder gefunden. Sie reisen durch ganz Deutschland. Am meisten besuchen sie Wohnhäuser, Gastronomien und Hotels. Aber auch Kliniken, Swingerclubs und Bordells haben sie schon gefunden. An die 90 Videos auf Youtube zeigen ihre Abenteuer. In diesem Jahr haben sie vor, mehr im Osten Deutschlands unterwegs zu sein und verlassene Dörfer aus dem Zweiten Weltkrieg im Wald zu besuchen. Dann sehen sie wieder einen Aspekt, der sie besonders beeindruckt: Die Macht der Natur. Wie sie sich zurückholt, was genommen wurde. Wie Bäume in den Häusern und Ranken durch die Fenster wachsen. Der Zerfall ist es, der vor allem Alexander fasziniert. Wenn Holzbanken sich biegen, Wände weich werden. Nicole ist Retro-Fan, wie die 36-Jährige sagt. In den Häusern kommt sie sich vor wie in einer anderen Zeit. Die Möbel, Tapeten und Einrichtungsgegenstände. „Ich stelle mir dann vor, wie Menschen hier gelebt haben.“ Das Erlebnis immer authentisch-historisch, gar romantisch.



Recherche gehört dazu

Die Zeit steht still in den Gebäuden. Und dann auch wieder nicht. Nämlich dann, wenn die beiden recherchieren, arbeiten wie Detektive, wie sie selbst sagen. Sie versuchen zu rekonstruieren. Mit Dingen, die sie finden und Recherchen im Ort und Presseartikeln. Sie dokumentieren, halten fest. Nicht auf alles finden sie Antworten.



Oft sind die beiden auch enttäuscht von den Besitzern, die sich nichtmals dann um die Gebäude kümmern, wenn es umweltschädigend wird. In einem Haus ist ein Ölfass ausgelaufen und oft stehen Autos im Wald, deren Betriebsmittel lange schon durch verrostete Leitungen in den Boden geflossen sind. Auch da wünschen sich die beiden Respekt.