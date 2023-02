Positives Entscheidung fürs Mahnmal in Halver

Von: Florian Hesse

Der Kulturbahnhof könnte ein geeigneter Standort für ein Mahnmal sein. © Florian Hesse

Die Gedenkstätte für NS-Opfer soll am Kulturbahnhof errichtet werden.

Halver - Die Opfer des Nationalsozialismus in Halver sollen ein Mahnmal erhalten.

Nach intensiver und konstruktiver Debatte verständigte sich der Ausschuss für Kultur und Soziales am Donnerstag einhellig auf diese Empfehlung an den Rat. Und er legte sich als Fachausschuss zudem auf einen Standort vor oder neben dem Kulturbahnhof fest; der frühere Bahnhof war Ausgangsort für die Deportationen der Opfer des NS-Regimes.

Konsens zwischen allen Fraktionen herrscht zudem, dass in die Ausgestaltung eines solchen Mahnmals auch die Halveraner Schulen einbezogen werden sollten. Wie dies in der Praxis geschehen kann, soll zwischen Schulen und der Verwaltung noch abgestimmt werden. Angeregt hatte das Mahnmal Ricardo Lenz Laubinger, Verwandter der Familie Laubinger, die aus Halver verschleppt wurde und im KZ getötet wurde. An diese Familie wie auch weitere Opfer soll das Mahnmal künftig erinnern.

Bei einem grundsätzlich unterschiedlichen Abstimmungsverhalten zum Gesamthaushalt der Stadt fiel diese Entscheidung ohne Gegenstimmen.