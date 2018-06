Reportage: 60 Minuten bis zum Spektakel

Halver - Der Start verlief gemächlich, doch spätestens der Sonntag übertraf die Erwartungen: Zur 374. Halveraner Kirmes strömten Tausende Besucher. Ein Rundgang über das Areal zeigt, warum die Veranstaltung so erfolgreich ist. Eine Reportage.

Manchmal ist es nur eine Stunde, die den Unterschied macht. Es sind gerade einmal 60 Minuten, in denen sich eine ruhige, ländliche Kleinstadt in eine Partymeile verwandeln kann. Das beweist die 374. Halveraner Kirmes.

Es ist Sonntag, 13.30 Uhr. Durch die Innenstadt schlendern einige Menschen. Am Straßenrand stehen Buden und Bierstände. Die Rollläden sind meist noch heruntergelassen. Viele der Aussteller sind noch in ihren Wohnwagen, reisen gerade mit dem Auto an. Einige säubern ihre Fahrgeschäfte. Zwar ist der Himmel bewölkt, warm ist es trotzdem. Und so haben sich einige der Männer, die mit Eimern und Schläuchen bewaffnet sind, ihrer T-Shirts entledigt.

Am Fachmarktzentrum thront das Riesenrad. Die kleinen Sitzkabinen schweben über den Dächern der Stadt.

Ungezählte Menschen sind beteiligt

Die Kirmes erstreckt sich über ein riesiges Areal. 120 Aussteller sind mit dabei, ungezählte Menschen beteiligt. Knapp eine Stunde später, es ist inzwischen 14.30 Uhr, ist Halver nicht wiederzuerkennen.

Tausende Menschen schlendern über das Areal, drängen sich zwischen den Buden hindurch. Dort wo sonst am ZOB die Busse abfahren, wird jetzt Zuckerwatte verkauft, Bier getrunken und Karussell gefahren. An jeder Ecke klingt ein anderer Pop-Song aus den großen Musikboxen. Vergleichbar mit einer riesigen Party, die irgendwie versucht jedem Geschmack gerecht zu werden.

An Abwechslung mangelt es jedenfalls nicht. Das gilt nicht nur für die Musik. An vielen Ecken stehen Fahrgeschäfte. Kreischende Kinder, lautes Lachen, das gehört für die Aussteller zum Geschäft. Über ihre Mikrofone heizen sie die Menge an. Die bekannte Kirmes-Stimme – immer mit dem obligatorischen Echo versehen – ist immer wieder zu hören.

Bei der Fahrt im Riesenrad zeigt sich ein fantastischer Blick, weit über die Stadtgrenzen hinaus. Die weiße Fassade der Nicolai-Kirche glitzert in der Sonne, in der Ferne weht die Deutschland-Fahne auf dem Aussichtsturm. Und auch kulinarisch bekommen die Besucher einiges geboten. Pizza, Schafskäse, Räucherlachs, Süßes – das Sortiment der Buden ist riesig. Und sehr verschieden. Es gibt eben nicht „nur“ die Klassiker wie Currywurst-Pommes und Pizza, sondern auch Außergewöhnliches.

Gute Stimmung bei vielen Besucher

Inzwischen scheint die Sonne. Nur noch vereinzelt sind Wolken am Himmel zu sehen, es ist noch wärmer geworden. Die Stimmung der Besucher scheint das noch mehr zu heben. Viele tragen T-Shirt, kurze Hose, sommerliche Kleider. Und das in den verschiedensten Farben. Das sorgt für ein farbenfrohes Bild. Ältere Menschen, kleine Kinder, Väter, Mütter, Großeltern – die Kirmes scheint eine Magnetwirkung zu haben. Und das nicht nur auf Einheimische, sondern auch auf Auswärtige.

Wie Bürgermeister Michael Brosch bereits zur Eröffnung sagte: „Die Halveraner Kirmes ist mit Sicherheit die schönste (Straßenkirmes) in NRW.“ Bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung sind natürlich auch Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. Sie schlendern am Nachmittag über das Gelände, wirken gut gelaunt. Damit passen sie ins Bild, die Party-Atmosphäre wird jedenfalls nicht beeinträchtigt.

Ein Wort, das die Halveraner Kirmes wohl treffend beschreibt, ist „Verwandlung“. Jene von der ruhigen Kleinstadt-Stimmung hin zur besonderen Kirmes-Atmosphäre. Diese wird dank der Organisatoren rund um Lutz Eicker möglich, dank der vielen Aussteller, dank der Tausenden Besucher, die sogar bei schlechtem Wetter feiern kommen.

Die Verwandlung geht nicht immer schnell, wochenlang wurde die Kirmes vorbereitet damit alles reibungslos verläuft. An diesem Sonntag ist es allerdings nur eine Stunde, die den Unterschied macht: 60 Minuten bis zum Spektakel.

