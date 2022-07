Gästeansturm in der Herpine und Wassermelone am Dönerspieß

Von: Sarah Lorencic

Ein Sommertag in Halver bedeutet auch eine volle Herpine. Das Waldfreibad verzeichnet rund 2800 Badegäste. © Sarah Lorencic

Heiß, heißer, Halver. Die Herpine ist voll in diesen Tagen. Wer sich abkühlen kann, nutzt die Chance. Schwitzen müssen aber auch einige. Bei Döner 2000 kühlt man sich anders ab.

Halver – Die Hitzewelle hat am Dienstag ihren Höhepunkt erreicht. Viele Halveraner nutzten das Wetter, um sich im Waldfreibad Herpine abzukühlen. Bereits um 15 Uhr waren es 1900 Besucher und ein Ende war mit Blick auf die Schlangen am Eingang und nach Parkplätzen suchenden Autos nicht in Sicht. Selbst der Feierabend war an dem Wochentag noch nicht überall erreicht. Mit 2500 Gästen rechnete die Familie Hutt. Und um 16 Uhr waren sie der Marke wieder um 100 Gäste näher gekommen. Vor allem der Kinderbereich war voll. „So soll es auch sein“, sagt Rainer Hutt. „Wir sind ein Familienbad.“ Lange Schlangen bildeten sich auch am Kiosk. „Wo schmecken die Pommes am besten?“, fragt Hutt. „Natürlich im Freibad.“

Im Kinderbereich sind die Wiesen am vollsten. © Sarah Lorencic

Aus dem Märkischen Kreis, dem Kreis Gummersbach und dem Ennepe-Ruhr-Kreis kamen die Badegäste. Auch einige Autos mit Kennzeichen aus dem Ruhrgebiet, etwa Bochum und Witten, aber auch Fahrzeuge aus Köln standen entlang des Weges zum Freibad. Das Ordnungsamt kontrollierte die Zufahrtsstraßen und ließ zweitweise kein Auto mehr durch und empfahl andere Parkplätze. Auch Falschparker registrierten die Mitarbeiter des Ordnungsamts und verteilten einige Strafzettel.

Nur wenige Gäste kamen von außerhalb, wie Rainer Hutt sagt. Wäre der bisher heißeste Tag des Jahres auf ein Wochenende gefallen, wäre es anders gewesen. 2500 Badegästen waren es an einem Tag in dieser Woche. Der Höchstwert liegt bei 4845 Gästen – das war im Jahr 2019.

Wer nicht ins kühle Nass springen kann

Während sich die einen eine Abkühlung genehmigen können, hat Konuk Ömer einen der heißesten Arbeitsplätze in Halver. Bei Döner 2000 dreht sich auch bei 35 Grad Außentemperatur der Dönerspieß und Pommes werden frittiert. Mehr als 70 Grad sind es in der Nähe des Fleischspießes, weiß der Inhaber. Aber was will man machen?, fragt er. Er hält sich bei Laune mit Wassermelone, die in Stücken geschnitten als Abkühlung parat liegt. „Wassermelone und arbeiten“, ist seine Antwort auf den Umgang mit dem Wetter.



Bei Döner 2000 gibt es als Erfrischung Wassermelone. Neben dem Dönerspieß und der Fritteuse werden mehr als 70 Grad erreicht, wie Inhaber Konuk Ömer weiß. © Sarah Lorencic