Fußball-Turnier der Baptisten-Gemeinde: Erlös erneut in die Ukraine

Zwölf Mannschaften kicken in Halver für die gute Sache

© Björn Othlinghaus

Halver - Bereits zum sechsten Mal richtete die Evangelische Baptisten-Brudergemeinde Halver am Samstag ein sportliches Benefizturnier aus. In der Turnhalle der Ganztagsschule Halver traten zwölf Mannschaften im Hallenfußball gegeneinander an.