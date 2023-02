Für diesen Musiker kommen Fans sogar aus Ostfriesland

Von: Monika Salzmann

Rockten am Samstag die Stage Halle: Detlev Trester (Gitarre), Hans Bremicker (Bass), Sänger und Gitarrist XL Wegi und Christiane Jung (Gesang). Nicht im Bild: Keyboarder Matthias Kraus. © Salzmann, Jakob

XL Wegi und Band stellten in Halver vor ausverkauftem Haus neue CD vor. Fan reist extra aus Ostfriesland an.

Halver – Spielfreudig, gut gelaunt und musikalisch top rückten XL Wegi und Band am Samstag in der ausverkauften Stage-Halle des Livemusikclubs dem inneren „Schweinehund“ – Titel der brandneuen CD des bekannten heimischen Musikers XL Wegi (Michael Wegner) – zu Leibe.

In gemütlicher Atmosphäre präsentierte der Sänger und Gitarrist, der sich als Frontmann der Cover-Band „XL-Meier“ einen Namen gemacht hat, seine eigenen, in der Coronazeit entstandenen Songs. Mit ihm rockten Hans Bremicker (Bass), Matthias Kraus (Keyboard und Programmings), Christiane Jung (Gesang) und Detlev Trester (Gitarre) bei der CD-Release-Party die Halle. Auf die Bühne holte XL Wegi überdies seinen langjährigen Freund, den Musiker, Toningenieur und Strum Out-Bassisten Mike Jordan, der am Mischpult für das Gelingen des Konzerts sorgte und als Arrangeur/Musiker maßgeblich an der Entstehung der CD beteiligt war. „In vielen gemeinsamen Sitzungen haben wir dieses Projekt unter dem Titel ‚Schweinehund’ eingetütet“, heißt es im CD-Booklet. Mit von der Partie bei der Einspielung waren überdies Patrizia Camassa (Backgroundvocals) und Glenn Welman (Drums). Für die CD-Release-Party von „Schweinehund“ reisten sogar Fans aus Ostfriesland an.

Mit befreundeten Musikern und Songs, die unmittelbar ansprachen, berührten, zum Nachdenken animierten und für gute Laune sorgten, machte XL Wegi am Samstag auf rockige, unterhaltsame und mitreißende Weise Werbung in eigener Sache. In drei Sets, die randvoll mit guter Musik gefüllt waren, mixte er eigene, noch nie gehörte Songs mit bekannten Covertiteln wie „Alles rot“ von Silly, „Millionen Lichter“ von Christina Stürmer oder „Liebe ist alles“ von Rosenstolz.

Vor ausverkauftem Haus präsentierte XL Wegi seine neue CD. Fans reisten sogar aus Ostfriesland an. © Salzmann, Jakob

Die Texte der eigenen, neuen und älteren Lieder – durchweg auf Deutsch verfasst wie alle Songs des Abends – waren aus dem Leben gegriffen. Es ging um den Abschied von Menschen, die man eigentlich nicht ziehen lassen möchte und doch muss. „Deine Reise muss weitergehen, du willst neue Ufer sehen“, hieß es da mit wehmütigem Lächeln in „Segel“. Mit dem „Schweinehund“, den es zu überwinden gilt, gab der Musiker allen Menschen, die im Konjunktiv – mit vielen hätte, würde und müsste – leben, einen liebevollen Schubs. Sich nicht selbst im Wege zu stehen, lautete die Botschaft. Allen Multis (multinationalen Konzernen), die das umstrittene Fracking-Verfahren vorantreiben und ohne Rücksicht Regenwälder abholzen, klopfte der Kiersper mit „Wir feiern“ auf die Finger. „Wir müssen darauf achten, was wir kaufen und wo wir es kaufen“, mahnte er. Tenor: Wir feiern Party, aber räumen nicht auf. Auch auf zwischenmenschliche Dinge und die Liebe kam XL Wegi in seinen Songs zu sprechen, zum Beispiel auf Paare, die sich nach vielen gemeinsamen Jahren trennen – und es hinterher möglicherweise bereuen. Nicht so schnell aufgeben, wenn’s mal knirscht, legte er seinen Zuhörern in „Nur für dich“ ans Herz. Dass alle Spaß hatten – oben auf der Bühne und unten im Saal – war nicht zu übersehen.

Die Texte, mit denen XL Wegi begeisterte, waren aus dem Leben gegriffen. © Salzmann, Jakob