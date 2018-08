Zwei Wege und ein Ziel im Volmetal

Halver - Die nächste Wanderung der Kommunen Oben an der Volme findet am Sonntag, 7. Oktober, statt. Vorgesehen ist ein „kulinarisches Spezial“ mit Leckereien aus der Region auf der Strecke. Eine Nord- und eine Südroute treffen sich in Halver an der Stichter SGV-Hütte.

Federführend bei der mittlerweile fünften Veranstaltung dieser Art ist Ralf Thebrath, der Freizeit- und Naherholungsbeauftragte der Städte und Gemeinden Halver, Meinerzhagen, Schalksmühle und Kierspe. Geführt werden die Wandergruppen von zwei Startpunkten aus und Möglichkeiten zum Zwischeneinstieg durch ortskundige Führer des SGV. Die vier Volmetal-Abteilungen der Kommunen beteiligen sich daran, zudem der SGV aus Dahlerbrück.

Der kulinarische Bezug der diesjährigen Tour entspringt der Erkenntnis, dass viele Bürger gar nicht wissen, welche Angebote die Volmeregion bereithält, wie Thebrath festgestellt hat. Das soll sich am 7. Oktober ändern. Unterwegs gibt es kleine Stände mit kostenlosen Häppchen oder Schlückchen. Dafür gibt‘s am Start die neuen, farbigen OAV-Wertmarken – OAV steht für Oben an der Volme. „Es geht nicht ums Sattessen, sondern ums Kosten“, sagt Thebrath. Um „richtiges“ Essen und Getränke kümmert sich der SGV im Ziel an der Hütte am Sticht in Halver, wo die Wanderer moderate Preise erwarten.

+ An den beiden Startpunkten gibt es die neue OAV-Wertmarken für die Häppchen und Schlückchen auf der Wanderung. © Hesse

Die mitmachenden Betriebe, die sich auf den Routen vorstellen, sind Hof Huxhardt und Chilissimo aus Schalksmühle, Jacques‘ Weindepot aus Lüdenscheid, die Heesfelder Genussmühle, Biohof Wolf und Vivis Suppenzauber aus Halver, Haus Berkenbaum und Bäumers Brotladen aus Kierspe, die Rönsahler Brauerei aus Kierspe-Rönsahl und Krugmann Spirituosen aus Meinerzhagen.

Bürgerbusse unterstützen

Um zu den jeweiligen Ausgangspunkten zu gelangen und vom Sticht dorthin zurück, unterstützen die Bürgerbusvereine die Wanderung. Die Pauschale pro Fahrt beträgt 3 Euro. Die drei Bürgerbuslinien bedienen dabei alle vier Städte und Gemeinden. Im Falle Meinerzhagens, wo kein Bürgerbusverein besteht, übernehmen Halver und Kierspe den Service mit. Im Gegensatz zur Wanderung, an der man spontan teilnehmen kann, muss man sich zu den Bürgerbusfahrten anmelden. Details und Abfahrtzeiten werden noch bekannt gegeben.

Probierstationen an vier Stellen

Probierstationen werden an vier Stellen zu finden sein: an der Heesfelder Mühle, beim Biohof Wolf, am Kiersper Busbahnhof und am Haus Berkenbaum. Bereits um 9 Uhr, eine halbe Stunde vor dem Start, kann auf der Nordroute mit Unterstützung des Heimatvereins Schalksmühle das Bauernhaus Wippekühl besichtigt werden und in Meinerzhagen die Brennerei Krugmann. Wasserstellen finden sich an der Heesfelder Mühle, am Kiersper Busbahnhof und am Haus Berkenbaum. An der Heesfelder Mühle und am Biohof Wolf finden sich auf der Nordroute Möglichkeiten zum Zwischeneinstieg. Auf der Südroute sind es der ZOB in Kierspe und das Haus Berkenbaum.