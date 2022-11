Diskussion über Mahnmal im Ausschuss

Von: Florian Hesse

Drei von fünf Kindern der Halveraner Familie Laubinger. Die Familie wurde 1943 nach Auschwitz deportiert. © Matthias Clever

Ein Mahnmal könnte an das finsterste Kapitel der Halveraner Stadtgeschichte erinnern: an die Zeit und die Opfer des NS-Regimes und insbesondere an die Familie Laubinger, die als Sinti deportiert wurden. Vier von fünf Kindern starben im KZ Auschwitz.

Doch die Debatte über das Mahnmal wurde im Kulturausschuss plötzlich verbissen.



Erkennbar herrscht bei allen Fraktionen offenbar Konsens, dass ein solches Mahnmal notwendig und begrüßenswert wäre. Doch der Weg dorthin war umstritten und die Diskussion angesichts des ernsten Themas unerwartet scharf.



Eigentlich ging es formal nur um eine Bekanntgabe der Verwaltung. Ein Beschluss war nicht vorgesehen, vielmehr die Bitte in die Politik, sich innerhalb der Fraktionen über ein mögliches weiteres Vorgehen abzustimmen, um danach zu einer möglichst einstimmigen Entscheidung zu kommen, wie Bürgermeister Michael Brosch eindrücklich bat.

Das aber war der Fraktion der Grünen, mit Matthias Clever und Sina Löschke im Ausschuss vertreten, zu wenig. Sie drängten darauf, als Zeichen direkt einen Haushaltsposten festzusetzen, um das Projekt abzusichern. 25 000 Euro wären dafür im Etat als Platzhalter einzustellen.



Genau diesen Betrag konnte Clever nennen, weil er in einem Gespräch mit Ricardo Lenzi Laubinger, Neffe der verschleppten Halveraner, bereits über einen möglichen Entwurf mit Kosten in dieser Größenordnung gesprochen hatte. Diese Information jedoch hatten Verwaltung und andere Fraktionen offenbar noch nicht. Sie werde nun auch allen zugänglich gemacht, so Clevers Zusage.

Doch damit war der finanzielle Aspekt eben auf dem Tisch. Von einem Platzhalter ohne Deckungsvorschlag wollte Kämmerer Simon Thienel nichts wissen. An anderer Stelle wie bei einem Verkehrsgarten werde das regelmäßig praktiziert, hielt Clever ihm entgegen. Letztlich räumte Thienel das Problem ab, indem er einen Vorschlag von Mathias Ihne (FDP) aufgriff. Der hatte vorgeschlagen, die Bürgerschaft inhaltlich, aber auch finanziell in das Vorhaben einzubinden. Damit könnte es, so Thienel, tatsächlich die Haushaltsposition geben. Deckungsvorschlag wären die zu akquirierenden Spenden. Doch die Kontroverse war trotzdem da.



Er sehe keine Notwendigkeit für zeitlichen Druck und fände es an der Zeit, „die unselige Diskussion zu beenden“, sagte der zuständige Fachbereichsleiter Thomas Gehring. Und Brosch bezeichnete Clevers Vorstoß als „anmaßend“ und als „unterschwelligen Vorwurf“ an die Verwaltung, das Projekt ausbremsen zu wollen. „Das nimmt jeder hier im Raum sehr ernst“, sagte der Bürgermeister und legte mit Blick auf Erinnerungskultur noch nach: „Ich habe nicht alle Fraktionen, die hier im Raum vertreten sind, beim Volkstrauertag gesehen“, so der Seitenhieb in Richtung der Grünen.