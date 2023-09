Friedhof für „Sternenkinder“ in Halver eröffnet

Von: Florian Hesse

Teilen

Von rechts Jens Kößendrup (Linamar), Alexandra Genster (Friedhofsgärtnerei) , Peter Thissen (Pfarrgemeinderat), Marina Wegerhoff (Friedhofsverwaltung), Lothar Kiera (Pfarrgemeinderat), Antje Schütter (Linamar), Stefanie Kemper-Kößendrup (Bestattungen Friemann) und Christine Lukas (Linamar). © Hesse

Platz für Trauer und Erinnerung an Sternenkinder auf Friedhof in Halver.

Halver – Es ist ein traumatisches Erlebnis, wenn das Kind im Mutterleib stirbt oder kurz nach der Geburt. Eine Beisetzung ist in diesem Fall nicht vorgesehen, doch damit fehlt auch eine letzte Ruhestätte und auch ein Ankerpunkt zur Erinnerung. In Halver hat sich das nun geändert.

Keine Diskussion

Eine kleine Fläche des katholischen Friedhofs ist nun das Sternenfeld für die Sternenkinder. Während es in der Nachbarstadt Lüdenscheid möglich war und ist, das Kind zu zwei festen Terminen im Jahr beizusetzen, soll das künftig in Halver zeitlich ungebunden möglich sein, erklärt Stefanie Kemper-Kößendrup vom Bestattungsinstitut Friemann die Idee dahinter. Mit dem Vorschlag lief sie offene Türen ein. Es habe überhaupt keine Diskussion oder Bedenken gegeben, schildern Lothar Kiera und Peter Thissen aus dem Gemeinderat der katholischen Pfarrei Christus König den Verlauf. Die Friedhofsverwaltung und in der Praxis die Friedhofsgärtnerei Genster kümmern sich um das Grabfeld, das seit einiger Zeit hergerichtet ist.

Stein als Hinweis

Ein Stein, gestiftet vom Steinmetzbetrieb Schurg in Radevormwald weist auf die Funktion der neuen Grabfläche hin. Die Firma Linamar an der Elberfelder Straße hat ein schönes Bäumchen gesponsert, an dem Engelsflügelchen hängen. Es werde nun möglich sein, ohne offizielle Trauerfeier im gewünschten Rahmen Abschied nehmen zu können, so das Ziel, wie es Stefanie Kemper-Kößendrup beschreibt, die mit dem Institut auch Anlaufstelle für die Betroffenen ist. Die Liegedauer der Körbchen für die Sternenkinder beträgt wie bei Erwachsenen 20 Jahre, doch die Kosten bleiben überschaubar. Es gibt einen neuen eigenen Tarif seitens der Friedhofsverwaltung. Zugrunde lägen nur die Selbstkosten.