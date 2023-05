Tag der offenen Tür des Löschzugs Oberbrügge

Erfolgreicher Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Oberbrügge

Von: Ursula Dettlaff

Die Wasserspritze war für die Jüngsten der Feuerwehr-Gäste ein besonderer Anziehungspunkt. © Ursula Dettlaff-Rietz

Offene Tür beim Löschzug Oberbrügge.

Halver - Am Samstagnachmittag begrüßten die Aktiven des Löschzuges Oberbrügge-Ehringhausen zahlreiche Gäste zum Tag der offenen Tür. Als besonderer Blickfang für die Besucher dienten die Einsatzfahrzeuge neben der Halle. Abwechselnd durften Kinder in den Autos Platz nehmen und sich fühlen wie die „großen Retter“.

Nebenan galt es, einen fiktiven Brand am Dach eines kleinen Holzhauses zu löschen. Das klappte nur zu zweit, ein Kind pumpte kräftig Wasser in den Wasserschlauch, während das andere Kind die Spritze direkt auf das Haus hielt. Als das Dach nach hinten wegklappte, galt der „Brand“ als gelöscht.



Wissenswertes gab es für Kinder an vielen Stationen. „Warum ist die Trittstufe an den Fahrzeugen eigentlich so hoch?“, so die Frage eines Mädchens. Um auch bei Hochwasser fahrbereit zu sein, erfuhr sie. Um für den Ernstfall vorbereitet zu sein, wurden für den Löschzug zusätzlich, zu den fest verbauten auch mobile Tauchpumpen angeschafft. Die saugen 600 Liter Wasser pro Minute ab. Die beiden fest auf den Fahrzeugen verbauten Pumpen schaffen 2000 Liter pro Minute.



„Rauchentwicklung im Gebäude“, so lautete die fiktive Meldung, die der Löschzug am Freitag erhielt. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwar viel Qualm, aber zum Glück kein Brand entstanden war. Mithilfe aktualisierter Löschtechnik für den Innenangriff, einem Akku-Lüfter, konnte der Rauch aus dem Haus entfernt werden. Ursache war Essen, das jemand auf dem Herd vergessen hatte. Angeschafft wurden darüber hinaus Schleifkorbtragen. Die kommen in unwegsamem Gelände zum Einsatz, etwa wenn Jogger oder Mountainbiker im Wald verunglücken. Dennis Wichert, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Halver, erklärte zu weiteren Anschaffungen der Löschzüge unter anderem: „Wir haben für anlassbezogene Energiemangellage, für Stromausfälle viel gemacht“, sagte er. „Wir sind vorbereitet.“



Dann rief ein kleiner Junge ihn zur Wasserpumpe. „Das ist das Schönste an solch einem Tag, wenn die Kiddies Spaß haben“, sagte Dennis Wichert abschließend. Gut besucht war auch der Kinderschminkstand. Eltern und Großeltern plauderten derweil mit Nachbarn und Freunden in der Cafeteria, am Bier- oder Imbissstand.