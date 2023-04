Tarifabschluss hat auch Auswirkungen auf Kita-Alltag

Von: Florian Hesse

Für freie Kindergarten-Träger bringt die Lohnerhöhung Probleme mit sich. © Sebastian Gollnow

Ob und wann die zusätzlichen Kosten erstattet werden, ist offen.

Halver – Der Tarifabschluss für den Öffentlichen Dienst hat Potenzial, die Kindergarten-Landschaft durcheinanderzuwirbeln. Die freien Träger der Kinder- und Jugendarbeit stehen vor enormen wirtschaftlichen und auch pädagogischen Herausforderungen. Wann und ob überhaupt eine Gegenfinanzierung kommt, ist nicht absehbar.



„Ich gönne es jedem und jeder, und ich freue mich über die Wertschätzung der Mitarbeiter“, sagt Kristian Hamm. Er ist Geschäftsführer der gemeinnützigen Sentiris gGmbH. Sentiris betreibt Kitas in Halver, Neuenrade und Rönsahl, offene Kinderarbeit in Halver, Jugendarbeit in Oberbrügge und eine Großtagespflege im Zentrum Halvers. Insgesamt geht es um rund 50 Mitarbeiter, die pädagogische, in der Verwaltung oder im Umfeld der Einrichtungen beschäftigt sind.



Der Abschluss bedeutet nach Berechnung der Dienstleistungsgesellschaft Verdi eine durchschnittliche Tariferhöhung von 11,5 Prozent und einer auf acht Monate aufgeteilte Steuer- und abgabenfreie Zahlung von 220 Euro in Höhe von dann insgesamt 3000 Euro. Für Hamm würde dies „Mehrkosten in Höhe von 150 000 Euro ohne Gegenfinanzierung“ bedeuten. Für das kommende Jahr rechnet er mit monatlich 20 000 Euro, die er zahlen müsste. „Wir können da mit Stand von jetzt nicht mitgehen“, stellt er klar fest.



Eine existenzielle Bedrohung der Sentiris-Einrichtungen sei zurzeit nicht gegeben. Freie Träger müssten nicht verpflichtend gleichen Lohn zahlen wie kommunale Einrichtungen oder große Träger, die sich bei der Bezahlung zeitnah an den neuen Tarif anlehnen dürften.



Allerdings: Im pädagogischen Bereich, der Sentiris direkt betrifft, sind Fachkräfte Mangelware. Die deutlich bessere Bezahlung dürfte Erzieherinnen sehr schnell zu einem Wechsel bewegen, wenngleich auch viele der privaten Träger – so wie die Sentiris gGmbH – angelehnt an den Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlen.



Der Deutsche Kita-Verband hat auf den Abschluss bereits mit einer Stellungnahme reagiert. „Wenn es beim jetzigen KiBiz-Verfahren bleibt, haben viele Kita-Träger in Nordrhein-Westfalen ein Problem“, heißt es darin. Denn das Kibiz (Kinderbildungsgesetz) sehe keine zeitnahe Übernahme des Tarifabschlusses vor. Das Gesetz ist die Finanzierungsgrundlage für die Kindergärten im Land. Es soll angepasst werden.



Doch wann und ob es im ausreichenden Umfang geschieht, ist nicht absehbar. Durch die jetzt vorliegende Benachteiligung der freien Kita-Träger sieht der Verband die Gefahr, dass der im Sozialgesetzbuch vorgesehene Vorrang der freien gegenüber kommunalen Trägern faktisch ausgehebelt werde.



Die Tariferhöhung trifft die freien Träger zudem in einer ohnehin prekären wirtschaftlichen Lage, erläutert Hamm weiter. Die steigenden Kosten aufgrund von Inflation und Energiepreisen seien ebenfalls nicht durch die Kopfpauschalen des Kibiz kompensiert. Und Sentiris sei im Märkischen Kreis kein Einzelfall. Nach seiner überschlägigen Rechnung geht es um 38 Einrichtungen im Kreis, die jetzt vor diesem Problem stehen würden.



„Wir liegen etwas über dem gesetzlich geforderten Personalschlüssel, um die Mitarbeiter zu entlasten und die Qualität der Bildungsarbeit sicherzustellen“, sagt er. „Aber ich will doch keine Leute entlassen. Småland statt kindliche Bildung ist keine Lösung“.



Aus diesem Grund hat Hamm Kontakt mit der Landespolitik aufgenommen: „Mir ist wichtig, dass die Menschen die in den nächsten Monaten das Kinderbildungsgesetz überarbeiten wissen, wo vor Ort der Schuh drückt“. Und in der Tat: Die Rückmeldung kam sofort: Man sei sich des Problems bewusst, will im Gespräch bleiben und sich kümmern, hieß es da.