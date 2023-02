Freiday statt Fridays for Future: Schüler aus Halver engagieren sich

Von: Thilo Kortmann

Teilen

Mit einem Waffel-Stand sammelten die Humboldtschüler Spenden für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien. © Thilo Kortmann

An der Humboldtschule in Halver gibt es jetzt einen Freiday. Dieser ist etwas anders, als der Fridays for Future.

Halver - Die Schule schwänzen, um auf der Straße für den Klimaschutz zu demonstrieren – das ist die Philosophie der Fridays-for-Future-Bewegung. Die neue Aktionsreihe Freiday verfolgt einen anderen Ansatz: In Absprache mit der Schule wird an einem Freitag ein Projekttag von den Schülern organisiert, bei dem verschiedenste nachhaltige Aktionen durchgeführt werden. Der Tag besteht aus zwei Teilen: vormittags die Aktionen im Stadtgebiet und mittags die Abschlussveranstaltung. Alles in Regie der Schüler. Von der Moderation bis hin zum Entscheid, an welche Projekte die gesammelten Spenden gehen sollen.

17 Ziele der Vereinten Nationen

Zum ersten Mal fand so ein Freiday in der vergangenen Woche an der Humboldtschule statt. Dabei haben sich die Schüler in Gruppen zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen zusammengetan. Eine Stunde pro Woche beschäftigen sich Schüler der Klassen 8 und 7 mehrere Monate lang mit Zielen wie „Keine Armut“, „Kein Hunger“, „Hochwertige Bildung“, „Geschlechtergleichheit“, „Gesundheit und Wohlergehen“, „Leben am Land“, „Leben am Wasser“, „Bezahlbare und saubere Energie“ oder „Maßnahmen zum Klimaschutz“.

Sei selbst die Veränderung, die du selber willst in der Welt.

Nina Neuschäfer aus dem Team der Schulleitung eröffnete die Abschlussveranstaltung mit den Worten von Mahatma Gandhi. „Sei selbst die Veränderung, die du selber willst in der Welt.“ Und auch Bürgermeister Michael Brosch war zusammen mit Klimaschutzmanagerin Karla Luchterhandt in die Aula gekommen, um den Berichten der Schüler beizuwohnen.

Waffel-Stand, um Spenden zu sammeln

Die Gruppe „Keine Armut“ hatte zum Beispiel einen Stand am Mocards-Geschäft an der Frankfurter Straße aufgebaut, backte Waffeln und Crêpes für den guten Zweck. Das Geld, das die Schüler sammelten, geht nicht an die Tafel, wie vorher geplant, sondern an die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Das entschieden die Schüler spontan vor der Durchführung der Aktion.



Lehrerein Nina Neuschäfer eröffnete die Abschlussveranstaltung des ersten Freidays an der Humboldtschule. © Thilo Kortmann

Eine andere Schülergruppe bot ihre Hilfe im Rewe gegen eine Spende von Obst und Gemüse an. Der Erlös geht an hier nun die Tafel Halver-Schalksmühle.



Der nächste Freiday ist für den 29. März geplant.