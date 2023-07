Freibad: Ohne Schwimmmeister & Co. geht es nicht

Von: Monika Salzmann

An einem typischen Sommertag haben die Rettungsschwimmer in der Herpine ordentlich zu tun. Geschäftsführer Philipp Hutt erklärt, was alles nötig ist, um das beliebte Freibad am Laufen zu halten.

Halver – An heißen Tagen hat Philipp Hutt, Geschäftsführer der Herpine GmbH und als Schwimmmeister für die Sicherheit der Besucher im Bad verantwortlich, alle Hände voll zu tun. In der Spitze sind dann 2000 Badegäste zu beaufsichtigen. Vor Corona war die Zahl der Sonnenhungrigen noch deutlich höher. Im Ernstfall gilt es schnellstmöglich einzuschreiten und zur Stelle zu sein, bevor etwas passiert.

Vater Rainer, der – mittlerweile Rentner – seit 1979 als Schwimmmeister tätig ist und ein engagiertes Rettungsschwimmer-Team stehen Phillip Hutt bei seiner verantwortungsvollen Arbeit zur Seite. Bei aller Sorgfalt weiß der Schwimmmeister: „Es kann immer etwas passieren.“ Selbstüberschätzung, ein plötzlicher Wadenkrampf beim Schwimmen, ein Schwächeanfall – und schon ist es geschehen. Ein tödlicher Badeunfall ist glücklicherweise unter Hutts Regie noch nie vorgekommen. „Das braucht man auch nicht“, sagt der Schwimmmeister, der voll des Lobes für sein aufmerksames Rettungsschwimmer-Team und das freundschaftliche Miteinander bei der Arbeit ist. Er weiß, dass er sich auf sein Team verlassen kann. „Es macht Spaß mit den Leuten“, sagt er.

So wichtig die Aufsicht auch ist, ist sie doch nur Teil seiner vielseitigen Tätigkeit. Zehn Jahre ist er mittlerweile in der Herpine tätig, seit 2015 als Geschäftsführer der Herpine GmbH. Seine dreijährige Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe machte er in Thüringen. Im Ernstfall Erste Hilfe leisten zu können, gehörte zu seiner Ausbildung. Morgens vor Öffnung des Bades um 9 Uhr beginnt sein Rundgang durch die Anlage. Stimmt die Wasserqualität? Laufen die technischen Anlagen einwandfrei? Muss ein Filter ausgetauscht werden? Ist die Umlage in Ordnung? Liegt noch irgendwo Müll? Was liegt im Kiosk an? All das sind Fragen, die ihn bei seinen täglichen Kontrollgängen beschäftigen.

Die Badhygiene und Wasserqualität werden täglich überprüft. Große Pumpen wälzen das Wasser kontinuierlich um. „Das ist ein kontinuierlicher Kreislauf.“ In die Schwimmbadtechnik, die Filteranlage, die automatische Chlorung und mehr wurde 2013/14 umfangreich investiert. Die Sanitäranlagen werden jeden Abend grundgereinigt. „Von Zeit zu Zeit kommt eine Firma, die die Feinarbeiten macht.“

Mutter Simone und Vater Rainer halten ihrem Sohn bei seinen vielfältigen Aufgaben, zu denen auch der Betrieb des Kiosks zählt, den Rücken frei. Die kurzen Dienstwege und schnellen Lösungen innerhalb der Familie schätzt er sehr. Ist das Bad voll, ist die Aufsicht das Haupttagesgeschäft des Schwimmmeisters. Sind weniger Besucher da, weil das Wetter nicht mitspielt, muss die 30 000 Quadratmeter große Anlage „auf Vordermann gebracht werden“, wie Phillipp Hutt erzählt. Nur so bleibt die Herpine das Schmuckstück, das sie ist.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist Phillipp Hutt im Großen und Ganzen zufrieden. „Es sieht in diesem Jahr gut aus“, sagt er. Der Mai war – da kühl und regnerisch –verhalten. Die Monate Juni und Juli sorgten für gute Besucherzahlen. „Wenn jetzt noch der August gut wird, bin ich zufrieden.“

Dass seit Corona nicht mehr so viele Besucher wie vor der Pandemie in die Freibäder kommen, sei ein Trend, von dem auch andere Bäder berichten. Eine Erklärung hat Phillipp Hutt dafür nicht. An Spitzentagen machten sich vor Corona gut und gerne 3000 Besucher und mehr zum Waldfreibad auf - jetzt sind es rund 2000. Der heiße Sommer 2018, als mehr als 75 000 Badegäste Erfrischung im kühlen Nass der Herpine suchten, war bislang das besucherstärkste Jahr. „Das war unser Rekordjahr.“

Wenn sich im September das Saisonende abzeichnet, ist für den Schwimmmeister und seine Eltern die Arbeit im Waldfreibad noch lange nicht zu Ende. Dann ist Zeit für die Pflege der Umlage und sämtlicher Arbeiten, um das Bad winterfest zu machen, für Instandsetzungsarbeiten, Reparaturen und große Bauvorhaben wie zuletzt die Erweiterung des Beachvolleyballfeldes. „Wir sind mindestens zwei Monate vor und drei Monate nach der Saison mit der Herpine beschäftigt“, sagt der Schwimmmeister. Die große Beckenreinigung im Frühjahr stemmten die Hutts in diesem Jahr in Eigenregie – ein Knochenjob.

Rainer Hutt, der seinen Sohn nach Kräften unterstützt, hat immer noch Spaß am Job und denkt noch nicht ans Aufhören – obgleich längst Rentner. „Der Plan ist bis 70 (Jahre)“, erzählt er und schmunzelt. „Dann schauen wir weiter.“ Sichtlich zufrieden schaut er sich um: „Es steckt viel Arbeit drin, aber ich denke, das sieht man auch.“