Basar der Bürgerbusfahrer-Frauen

+ © Spies Die Frauen der Bürgerbusfahrer Halver kündigen ihren Basar an: Am 1. November werden wieder Dekoartikel, Grußkarten, Socken und vieles mehr ab 11 Uhr verkauft. © Spies

Halver - Aufwendig gestaltete Dekoartikel, ein Kuchen aus der Flasche und vieles mehr – am Mittwoch, 1. November, ab 11 Uhr veranstalten die Frauen der Bürgerbusfahrer in Halver ihren Basar im Bürgerzentrum am Park.