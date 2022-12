Von Menschen und Bildern: Besondere Fotos aus dem Volmetal

Von: Florian Hesse

Fotoprojekt mit Stuhl und Menschen. © Rüdiger vom Brocke

Die Vorgabe ist klar: Der Stuhl muss mit. Ansonsten: Alles geht. Nichts muss. Also ab in den Wald. Fotoshooting mit dem Fotografen Rüdiger vom Brocke aus Kierspe.

Halver/Kierspe - Sein Projekt läuft gerade auf Hochtouren. 150 Menschen, vielleicht auch mehr, wird er am Ende getroffen haben. Und zwar an deren Plätzen, die sie lieben, die vielleicht auf besondere Weise originell sind.

Über sein geplantes Fotobuch wollte der Berichterstatter des Allgemeinen Anzeigers für die Zeitung schreiben. Dann kommt auch noch die Ausstellung im Regionalmuseum Villa Wippermann dazu. Seine Gegenfrage: Ob ich mich auch mit dem Stuhl, auf dem Stuhl, neben dem Stuhl fotografieren lassen wolle? Ja, klar, hab’ ich zurückgeschrieben.



Deshalb stehen wir jetzt im Wald irgendwo bei Halver-Ostendorf. Samstagmittag, es ist rattenkalt, erster Schnee. Ich will mit ihm zu einem meiner Lieblingsplätze im Wald. Da stehen auch schon ein paar alte Gartenstühle. Rüdiger vom Brockes Stuhl hat also Gesellschaft, und der Fotograf ist begeistert vom Setting. Sein Stuhl bleibt frei und sichtbar. Ich kratze den Schnee vom Gartenmöbel daneben runter und hab eine Schaumstoffmatte im Rucksack. Das ist auch gut so.



Rüdiger vom Brocke © Rüdiger vom Brocke

Sein Bistrostuhl hatte schon ein Leben vor dem Fotoprojekt. Jetzt hat er zusätzlich im Wasser gestanden und davor, an unerwarteten Stellen in Halver, im Volmetal, und auch in den Urlaub hat der ambitionierte Fotograf ihn mitgenommen. Eine normale oder ungewöhnlich Umgebung, normale oder ungewöhnliche Menschen vom Kind bis hin zu Älteren sollen damit aufs Bild. Der 60-Jährige, Mitbegründer des Fotovereins Halver, freut sich auf und über die Begegnungen und die Geschichten. Und über starke Bilder.



Wer mit dem Handy fotografiert, wird jetzt vielleicht über unbekannte Begriffe stolpern. Aber es ist wichtig, zu wissen, wie er fotografiert. Seine digitale Leica ist vom Design her leicht an einen handelsüblichen Beton-Pflasterstein angelehnt, kompakt und ordentlich schwer. Auf die Automatik-Funktionen verzichtet er. An die Messsucher-Kamera ist ein 35-Millimeter--Objektiv geschraubt. Am Vollformat-Sensor gibt das ein leichtes Weitwinkel, das er für jedes Bild von Hand fokussiert, mit dem er für jedes Bild die passende Blende für die nötige oder eben unnötige Schärfe regelt.



Sein Schwerpunkt liegt sonst bei der Street-Fotografie. Dafür passen die Brennweite und die Technik. Es dauert halt etwas länger als mit Vollautomatik. Dafür sind die Bilder aber durchdachter. Und veröffentlicht werden sie im Anschluss in schwarz-weiß. Große Retuschen nimmt er bei der Entwicklung der Rohdaten nicht vor. „Eine Verschlusszeit lang halte ich meine Umwelt fest“, sagt der gebürtige Halveraner, der mit seiner Familie in Kierspe im Sauerland wohnt, dazu.



AA-Redakteur Florian Hesse beim Foto-Shooting im Wald © Rüdiger vom Brocke

80 Menschen samt Bistrostuhl hat er für das Buch und die Ausstellung im Regionalmuseum bislang im Kasten. Das spricht sich rum. Aber er hat auch noch Plätze frei.



Mit dem Berichterstatter hat das Shooting rund eine Stunde gedauert, einfach, weil ihm das Fotografieren Spaß macht und ihm dabei ständig neue Einfälle kommen. Rund zweieinhalb Stunden, so hat er ausgerechnet, investiert er dabei selbst an Zeit für jede Aufnahme, die am Ende erscheint. Und dass er mit dem Fotoband kein Geld verdienen wird und will, ist ihm dabei völlig klar. Es geht einfach um die Sache. Die macht ihm Freude. Und den Porträtierten auch.





Info und Kontakt Weitere Infos gibt es im Internet unter http://www.vombro-fotografie.de/Kontakt/ oder per E-Mail an vombro@gmx.de.