"fotowelten" ab Sonntag in Halver

Halver - Auf eine bemerkenswerte Ausstellung können sich ab Sonntag Besucher der Villa Wippermann freuen: Der Fotoverein Halver entführt dann in seine „fotowelten“.

Hunderte Bilder zu verschiedenen Themenkomplexen haben die Fotografen aus Halver und Umgebung erarbeitet, fast 50 davon sind an den Wänden der Villa zu sehen, in mehr als vierstündiger Arbeit gerahmt und gehängt.

Zu sehen sind:

Bilder von Halver und seiner Umgebung

Architektur im Alltag

Industrie und Technik

Kindheitserinnerungen

Einen noch größeren Fundus gibt es im Erdgeschoss im Multimedia-Bereich zu sehen. Etwa 100 Halverbilder werden dort als Diaschau auf dem Großbildschirm gezeigt. Wer besonderes Interesse an einem der Bilder hat, kann es erwerben. Ansprechpartner und weitere Informationen finden sich auf der Internetseite des Vereins unter www.fotovereinhalver.de, auf der sich nach Abschluss der Ausstellung auch die „fotowelten“ finden wird.

Die offizielle Eröffnung findet am Sonntag um 13.30 Uhr statt. Später kann die Ausstellung zu den Öffnungszeiten des Regionalmuseums sonntags von 11 bis 13 Uhr besucht werden, und zwar bis zum 20. August.

Kindheitserinnerungen bildlich darstellen

„Unsere Ausstellung versetzt Sie in vier verschiedene Welten, aber immer in Fotowelten. Vielleicht können wir Sie überraschen mit ungewöhnlichen Blickwinkeln und neuer Sichtweise: Haben Sie einmal versucht, Ihre Kindheitserinnerungen bildlich darzustellen? Vielleicht entdecken Sie bei uns Ihre Erinnerungen. Wenn Fotografinnen und Fotografen ein Jahr lang mit der Kamera durch Halver und seine Umgebung streifen, gibt es richtig was zu sehen. Was kann man sehen, wenn man Architektur nicht nutzt, sondern nur durch eine Kamera anschaut?“ Das sagt der kleine, aber rührige Verein selbst über seine inzwischen fünfte Ausstellung.

2014 gegründet, haben sich die Fotofreunde in Halver gut entwickelt. Inzwischen sind es 18 Fotointeressierte, die sich an jedem zweiten und vierten Donnerstag eines Monats im Bürgerzentrum an der Von-Vincke-Straße 22 treffen. Zu diesen Terminen ist jedermann willkommen, egal, ob er oder sie mit einer Spiegelreflex- oder einer Kompaktkamera fotografiert.

Ziel ist es, sich über die Bilder auszutauschen und zu einem bewussteren Fotografieren zu kommen. In der Praxis stellen sich die Fotografen konkrete Aufgaben. Zurzeit läuft ein interner Wettbewerb zum Thema „Spuren“. Die Veröffentlichung der Bilder ist nach heutigem Stand für November vorgesehen.