2,2 Millionen Euro für Halvers Waldwege

Von: Florian Hesse

Teilen

Eigentlich intakte Forstwege waren im Juli 2021 durch die Wassermassen ausgewaschen und komplett zerstört worden. Als Rettungswege wurden sie dadurch unbrauchbar. In diesem und im kommenden Jahr soll die notwendige Infrastruktur wieder hergestellt werden. © Florian Hesse

Die Wege-Infrastruktur im Wald wurde durch das Hochwasser im Juli 2021 streckenweise völlig zerstört.

Halver - Wer im Wald unterwegs ist, kennt den Zustand der Wege. Was nach der Abfuhr des Käferholzes nicht wiederhergestellt wurde, ist ohnehin kaputt. Das Hochwasser im Juli 2021 hat sein Übriges getan. Streckenweise hilft auch Allradantrieb nichts.

Das weiß man beim Forstamt und das weiß man im Rathaus. Und auch beim Land. Die Stadt Halver springt auf eine Fördermöglichkeit auf, die den Kommunen jetzt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Digitalisierung eröffnet hat. Damit besteht die Möglichkeit, dass mit Antragstellung der Kommunen private wie kommunale Forstwege zu 100 Prozent gefördert werden können. Es reicht als Voraussetzung, dass der jeweilige Weg für die Allgemeinheit von Bedeutung ist.



Insgesamt 16 entsprechende Maßnahmen mit Gesamtkosten von 2,2 Millionen Euro will Halver beim Land nun für die Wiederherstellung anmelden. Die öffentliche Bedeutung lässt sich daran ableiten, dass auch im kommenden und in den folgenden Jahren mit erhöhtem Waldbrandrisiko zu rechnen ist. Feuerwehrautos aber sind auf den zerschossenen Wegen rund um Halver meist chancenlos. Und nicht zuletzt geht es um ein funktionierendes Rettungswegenetz, um auch Radler und Wanderer im Notfall in Sicherheit bringen zu können. Daher sei es wichtig, die Infrastruktur im Wald unabhängig von den Besitzverhältnissen wieder herzustellen, heißt es in einer Vorlage für den Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, der am Dienstag, 28. März, um 17 Uhr im Feuerwehrgerätehaus zusammentritt.

Für den entsprechenden Antrag beim Land NRW auf 1 Million Euro in diesem und 1,2 Millionen Euro im kommenden Jahr ist ein politischer Beschluss erforderlich – letztlich durch den Rat. Die Beantragung soll dabei durch die Stadt Halver zentral erfolgen. Angesichts zersplitterter Besitzverhältnisse könne eine Umsetzung über Einzelanträge kaum erfüllt werden heißt es weiter. Angeregt hatte das Forstamt die anstehenden Maßnahmen und die Beteiligung am Programm.



Bei den Vorhaben geht es im Einzelnen um komplette Wiederherstellungen, Ausbesserungen oder Seitengräben und Durchlässe. Vorgesehen sind außerdem Wasserspeicher im Wald zur Regenrückhaltung. Auf der Agenda stehen die Maßnahmen



Ehringhausen

Halverscheid-Ost

Halverscheid-West

Windhagen

Auf der Mark

Wilde Ennepe

Sticht

Wiene

Stadtwege Allgemein

Schlemme

Birkenbaum

Neyetal/Kotten

Schmidthausen

Siepen