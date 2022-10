Förderkreis spricht von Rekordjahr in der Herpine

Von: Björn Othlinghaus

Die erste Jahreshauptversammlung nach drei Jahren stieß auf großen Zuspruch bei den Mitgliedern. © Othlinghaus, Björn

Die Verantwortlichen des Freundeskreises Waldfreibad Herpine freuten sich am Dienstag im Rahmen ihrer ersten Jahreshauptversammlung nach drei Jahren sehr darüber, dass es nach den Einbrüchen der Besucherzahlen im vorigen Jahr wieder deutlich bergauf gegangen ist.

Halver - „Da wir 2021 aufgrund der Flutkatastrophe, von der das Waldfreibad durch die Überflutung des Herpine-Tals betroffen war, drei Wochen lang schließen mussten und im Anschluss wegen schlechten Wetters viel weniger Gäste kamen als sonst, zählten wir im letzten Jahr lediglich gut 14 000 Besucherinnen und Besucher“, erklärte Dietrich Turck, Vorsitzender des Freundeskreises. Gegen die Flutschäden rund ums Herpine-Bad gab es allerdings auch Mittel aus den Hilfen für Flutopfer. Deutlich besser war die Situation dagegen im laufenden Jahr 2022. „Hier konnten wir einen absoluten Rekord von 46 371 Besucherinnen und Besuchern verzeichnen, was weit über unserem Durchschnitt liegt“, freute sich der Vorsitzende des Freundeskreises. Nach den Beschränkungen der Corona-Zeit, so Turck, hätten viele Menschen das Bedürfnis gehabt, Spaß und Erholung im Waldfreibad zu suchen.



Bessere Situation als in 2021

Stefan Czarkowski berichtete im Anschluss über die Sanierungsarbeiten, die für das Becken des Waldfreibades geplant sind. „Es ist notwendig, dass wir die stark beschädigten Beckenköpfe ersetzen, was die Kontur des Beckens leicht verändert und es in der Summe etwas verkleinert“, so Czarkowski. Dabei könne auf die bestehende Beckenbodenstruktur zurückgegriffen werden und es brauche nicht außerhalb des Beckens gegraben werden.



Vorstandswahlen Im Rahmen der Vorstandswahlen bei der Jahreshauptversammlung des Förderkreises Herpine wurden Dietrich Turck (Vorsitzender), Petra Schmigay-Müller (Kassenwartin) und Erika Held (Schriftführerin) in ihren Ämtern bestätigt. Gleiches gilt für die beiden Kassenprüfer Inge Zensen und Armin Tomaschewski.

Nach diesen Maßnahmen, die vor der nächsten Saison beendet sein werden, bleibe jedoch der untere Beckenbodenbereich als „Problemkind“, das nicht zuletzt für Wasserverlust verantwortlich sei, erhalten. „Bereits 2021 haben wir verschiedene Bohrungen im Beckenbodenbereich durchgeführt, um zu schauen, welche Probleme zum Wasserverlust führen“, erklärte Czarkowski weiter. Dabei werde beim Bohrkern deutlich, dass seit dem ersten Bodenbelag der Errichtung des Bades bereits zweimal am Beckenboden gearbeitet, das heißt, eine neue Schicht aufgebracht wurde. Dies habe aber nicht zur Dichtigkeit des Beckenbodens geführt. Wasserverlust entstehe nach wie vor insbesondere im Winter durch den Beckenboden, aber auch durch Verdunstung im Sommer.



Es ist notwendig, dass wir die stark beschädigten Beckenköpfe ersetzen.

„Im Rahmen eines Gutachtens kamen wir zu dem Ergebnis, dass es aus Kostengründen nicht möglich ist, den Beckenboden so zu sanieren, dass er auf den Stand eines neu errichteten Schwimmbades gebracht wird, sodass wir dauerhaft mit Reparaturarbeiten am Beckenboden und einem gewissen Wasserverlust leben müssen“, stellte Stefan Czarkowski klar. Allerdings würden dennoch Beckenbodenteile saniert, die außerhalb des Grundwasserhorizontes liegen, unter anderem, um barrierefreie Zugänge zum Becken für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer zu ermöglichen.



Abschließend wurde im Rahmen der Jahreshauptversammlung Schwimmmeister Rainer Hutt aus seinem vollumfänglichen Dienst verabschiedet. Hutt bleibt aber dennoch dem Waldfreibad mit Tätigkeiten auf Geringfügigkeitsbasis erhalten.