Alljährliche Tombola: Senioren in Halver auf der Gewinnerseite

Von: Florian Hesse

Der Losverkauf für die Tombola ist angelaufen. Im Bild Lothar Kiera, Rainer Filling, Eva-Tilenius-Wunderlich © Florian Hesse

In zwei Monaten ist Weihnachten schon wieder vorbei. Höchste Zeit also für die alljährliche Weihnachtstombola des Förderkreises für Seniorenheim in Halver. Lose gibt es ab sofort.



Halver - Mit einem Euro pro Los ist man nach wie vor dabei. Man bekommt sie in der Buchhandlung Kö-Shop und bei Blumen Gerull, bei Clever Tippen und im Autohaus Langenscheid, bei der Sparkasse Halver und natürlich in Halvers Senioreneinrichtungen selbst: dem Seniorenzentrum Bethanien und dem Haus Waldfrieden. Nicht zu vergessen: Lothar Kiera aus dem Vorstand des Förderkreises ist wieder unterwegs. Wer auf dem Wochenmarkt einkauft, findet ihn dort in der Regel. In Oberbrügge werden Lose voraussichtlich in Henning Wolfs Bioladen erhältlich sein.

Zu gewinnen sind wie gewohnt Geldpreise. Der Hauptgewinn beträgt 500 Euro, Rang 2 bedeuten 200 Euro und der dritte Rang 100 Euro. Drei Gewinner können sich über jeweils 50 Euro freuen, vier über 25 Euro und 20 Mal winken jeweils 15 Euro.



Die Chancen auf einen Gewinn sind nicht schlecht. 5000 Lose will der Förderkres in den kommenden Wochen an die Halveranerinnen und Halveraner bringen. Die erfahren ab dem 18. Dezember, ob sie mit ihrem Los Glück hatten Dann erfolgt um 11 Uhr die Ziehung im Rathaus der Stadt Halver. Anschließend kann man die Gewinnnummern auf der Homepage der Stadt einsehen und im Allgemeinen Anzeiger nachlesen.



Ganz unabhängig von der persönlichen Gewinnchance ist die Tombola ein wichtiger Baustein. Denn die Einnahmen fließen ungeschmälert dem Seniorenzentrum Bethanien und dem Haus Waldfrieden zu.



Die Einrichtungen benennen Projekte oder wünschenswerte Ausstattungen, die aus dem normalen Budget nicht finanzierbar sind. Der Förderkreis trägt mit dem Gewinnspiel somit seit vielen Jahren dazu bei, den Alltag für alte Menschen ein Stück schöner, interessanter oder komfortabler zu machen.