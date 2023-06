Förderbescheid für Wege ist da: 2,14 Millionen

Von: Florian Hesse

Mit dem Förderbescheid kann es jetzt an die Wiederherstellung der Infrastruktur gehen. Im Bild von links Förster Ulrich Ackfeld, Astrid Becker von der Forstbetriebsgemeinschaft, Annette Schulte, Stadt Halver, Forstamtsleiter Jörn Hevendehl und Bürgermeister Michael Brosch. © Hesse

Land NRW bewilligt 2,14 Millionen Euro für die Infrastruktur im Wald.

Halver – Es gibt viel zu tun in Halvers Wäldern. Die Verwüstungen durch das Hochwasser am 14. und 15. Juli 2021 haben bleibende Schäden hinterlassen. Mit dem Förderbescheid des Landes Nordrhein-Westfalen über 2,14 Millionen Euro stehen jetzt aber die erforderlichen Mittel bereit.

Die beantragte Summe sei ungekürzt bewilligt worden, teilte Bürgermeister Michael Brosch im Gespräch mit Jörn Hevendehl, Leiter des Forstamts Märkisches Sauerland, Ulrich Ackfeld als Halvers Förster und Astrid Becker, Geschäftsführern der Forstbetriebsgemeinschaft Halver, mit. Das Antragsverfahren hatte Annette Schulte aus dem Fachbereich Finanzen betreut. Damit sind die Weichen gestellt, die Wiederherstellung in Angriff zu nehmen.

Bereits die Borkenkäfer-Kalamität hatte die Wege für Abfuhrarbeiten verwüstet (Bild). Im Juli 2021 kam das Hochwasser dazu. © Florian Hesse

Insgesamt geht es um 16 Wegeabschnitte, die von den Forstfachleuten identifiziert und in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Patzke benannt worden sind. Wie schnell sie letztlich saniert werden können, sei derzeit schwer einzuschätzen, machten Hevendehl und Ackfeld deutlich. Material und fachkundige Unternehmen seien nicht beliebig verfügbar. Ackfeld geht von mehreren Jahren aus, die die Maßnahmen letztlich dauern könnten.

Die genannte Fördersumme ist dabei nur ein Teil des Hilfspakets zum Ausgleich der Flutschäden. Alles in allem sind es damit 8,76 Millionen Euro, die in Halver dafür aufgewendet worden sind beziehungsweise noch aufgewendet werden. Das seien Maßnahmen an vier Flüssen, 35 Straßenabschnitten und acht Brücken, zählt Annette Schulte in diesem Zusammenhang auf.

Die Infrastruktur des Waldes wieder herzustellen zu müssen, hat gleich mehrere Gründe. Es gehe natürlich um den Erholungsraum für Spaziergänger, aber auch um ein funktionierendes Wegenetz im Fall von Waldbränden und Rettungseinsätzen, erklären die Förster das Ziel. Bei der Aufarbeitung von Wegen und Peripherie gehe es nicht unbedingt darum, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Wo es möglich sei, würden auch Retentionsflächen geschaffen, um das Wasser im Wald zu halten. In der Vergangenheit war es eher darum gegangen, es möglichst abzuleiten. Dass macht man nicht mehr. „Wir sind mitten im Klimawandel“, sagt Hevendehl über den Sinneswandel.

Von der Sanierung profitiert übrigens nicht allein die Stadt Halver als Waldbesitzer. Das Programm richtet sich auch an die privaten Waldeigentümer, denen der Großteil des Waldes rund um Halver gehört. Für Wege in ihrem Besitz konnte die Stadt die Förderung in diesem Fall mitbeantragen. Ihren sonst fälligen Eigenanteil von 20 Prozent der Kosten trägt das Land. Und billig ist der Wegebau im Wald nicht. Die Preise für das Material seien erheblich gestiegen, weiß Ackfeld aus der Praxis. Für einen Meter Waldweg rechnet er mit rund 20 Euro.