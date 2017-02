Begegnungstreff vor dem Start

Halver - „Was lange währt wird endlich gut“ – so lautet ein altbekanntes Sprichwort. Und lange dauerte es auch, bis die Mitglieder der Flüchtlingshilfe Halver bekanntgeben konnten, wann die offizielle Eröffnung der Begegnungsstätte für Flüchtlinge und Halveraner an der Von-Vincke-Straße 37 stattfinden wird: Am Samstag, 25. Februar, 11 bis 17 Uhr.

Die wichtigsten Arbeiten wie der Einbau einer Küche, die Verlegung des Fußbodens und die Instandsetzung der Elektrik sind getan. Im Laufe dieser Woche ging es um den Feinschliff: „Bilder müssen noch aufgehängt, Regale eingeräumt und die einzelnen Bereiche geputzt werden“, sagte Heidi Diebschlag bei einer Stippvisite des Allgemeinen Anzeigers am Mittwochnachmittag.

Vor Ort waren neben Mitgliedern der Flüchtlingshilfe auch die in Halver lebenden Flüchtlinge Jalil Hassan und Salah Mohamad, die sich um die Grundreinigung und Aufräumarbeiten kümmerten. Begegnungstreff statt Leerstand Rückblick: Seit Monaten arbeiten die Mitglieder der Flüchtlingshilfe und Halveraner Flüchtlinge daran, aus den drei ehemaligen und nebeneinander liegenden Ladenlokalen eine Begegnungsstätte für alle Halveraner zu schaffen.

Künftig sollen sich in den Räumen Halveraner und Flüchtlinge besser kennenlernen können. Zudem wird es einen Raum für Beratungsgespräche, Sprachunterricht und zum Spielen geben.