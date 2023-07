Flowerpower für den Wochenmarkt in Halver

Von: Thilo Kortmann

Gärtner Heinz Schier mit Sohn Tristan am Stand auf dem Wochenmarkt in Halver. Alle 14 Tage wird der Düsseldorfer jetzt regelmäßig für den Wochenmarkt am Freitag auf dem Parkplatz am Kulturbahnhof anreisen. Im Angebot hat er zurzeit Sommerblumen, Kräuter und mehr. © Thilo Kortmann

Mehrere Jahre musste der Wochenmarkt in Halver nun ohne einen Blumenstand auskommen. Jetzt reist alle zwei Wochen die Gärtnerei Schier aus Düsseldorf an. Den Kontakt hat der Geflügelhändler Axel Kunzmann hergestellt. Markthändler und Klaus Dieter Lau vom Ordnungsamt berichten über veränderte Strukturen im Marktgeschehen.

Halver – Was wäre ein Leben ohne Blumen. Oder auch ein Markt. Mehrere Jahre gab es in Halver keine Blumen mehr im Angebot auf dem Wochenmarkt am Kulturbahnhof. Doch das hat jetzt ein Ende. Die Gärtnerei Schier aus Düsseldorf ist nun regelmäßig alle 14 Tage auf dem Freitagsmarkt vertreten – „alle ungeraden Wochen“, sagt Gärtner Heinz Schier, der den Betrieb führt. „Seit 100 Jahren gibt es unsere Gärtnerei in Düsseldorf. Und zum ersten Mal sind wir in Halver zu Gast“, erklärt der Rheinländer, der von seinem Sohn Tristan in den Schulferien unterstützt wird.

Wie man vom Rhein- ins Sauerland zum kleinen Markt in Halver kommt? „Über den Geflügelhändler Axel Kunzmann ist der Kontakt hergestellt worden“, erklärt Schier. Kunzmann kenne er vom Markt in Radevormwald. Dort habe dieser zu ihm gesagt, dass man in der sauerländischen Kleinstadt noch nach einem Blumenstand für den Markt am Freitag suche, so der rheinische Blumenfachmann.

Gärtnerei Heinz Schier setzt auf Umweltfreundlichkeit. © Kortmann, Thilo

Das bestätigt auch Klaus-Dieter Lau vom Ordnungsamt, der sich um den Marktbetrieb kümmert und die Standgebühren einkassiert. „Blumen haben gefehlt“, sagt Lau. Blumen gehörten zu einem Markt einfach dazu, findet er. Dieses Angebot sei auch bei anderen Märkten in der Region nicht wegzudenken. Man habe lange gesucht und man sei dem Geflügelhändler Axel Kunzmann dankbar, dass er den Kontakt zu der Gärtnerei Schier hergestellt hat. Und der ist so gut, dass Schier jetzt in Halver direkt gegenüber von Geflügel Kunzmann steht.

„Mittlerweile ist es so, dass die Städte händeringend nach Händlern für die Märkte suchen und nicht umgekehrt. So wie es mal früher war“, erklärt der Düsseldorfer. Es gebe auch zunehmend Nachwuchsprobleme bei den Händlern, nur noch wenige wollten diesen Job machen. Morgens sehr früh los und bei Wind und Wetter einen Marktstand aufbauen, das sei nicht mehr sehr attraktiv, insbesondere bei den jüngeren Generationen. Das spüre er auch. Sohn Tristan möchte später lieber studieren, anstatt in das Geschäft mit den Blumen einzusteigen. Hinzu kämen die gestiegenen Energiepreise sowie die hohen Kosten für Saatgut und Dünger. Viele Gärtnereien hätten bereits wegen der hohen Gaskosten ihr Geschäft schließen müssen. Sie selber hätten dagegen komplett auf das Heizen mit Ökostrom umgestellt, „dadurch haben wir die Kosten senken können“, sagt Schier. Mit dem Start in Halver ist er ganz zufrieden, „wobei wir in einer umsatzschwachen Phase hier gestartet sind“. Deshalb sei das Ganze vom Geschäft her steigerungsfähig.

Klaus-Dieter Lau vom Ordnungsamt auf dem Markt. © Kortmann, Thilo

Wohl fühlt sich der Düsseldorfer Blumenhändler aber in seiner neuen Marktstadt, „das ist hier ein kleiner schöner Markt“. Auch die Standgebühren seien niedrig, pro Meter zahlt Schier zwei Euro. Bei seinem sechs Meter langen Stand sind das zwölf Euro, die Klaus-Dieter Lau immer am Freitagvormittag kassiert.

Im Angebot hat die Gärtnerei Gemüsepflanzen, Kräuter, Sommerblumen wie Sonnenhut, Zucchinipflanzen oder auch exotische Gewächse wie die Süßkartoffelpflanze zum Anbauen. Eine kleine Auswahl aus dem vielfältigen Sortiment des Schier-Betriebes, der jetzt auch im Sauerland Station macht.

„Es war sehr schwierig, einen Blumenhändler zu bekommen“, sagt Lau. Es sei auch völlig okay, dass er nur alle zwei Wochen komme. „Hauptsache, es gibt jetzt Blumen.“ Wobei so alle zwei Wochen müssten es schon sein. Und was fehlt noch? Lau überlegt kurz, dann aber: „Ein Bäcker fehlt noch!“ Oder ein Honigstand. Bis zu drei weitere Stände seien noch möglich. Nur unterschiedlich vom Angebot her müssten sie sein und zum Markt müssten sie natürlich auch passen.