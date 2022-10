Stadtradeln: Halver ehrt Sieger der Aktion

Von: Florian Hesse

Siegerehrung zur Aktion Stadtradeln 2022 © Florian Hesse

Manchmal wird’s am Rathaus knapp mit Parkplätzen. Am Mittwoch war das ausnahmsweise so mit den Stellplätzen für Fahrräder. Zur Siegerehrung bei der Aktion Stadtradeln waren die meisten Sieger mit dem Rad gekommen.



Das galt für die komplette Familie Harke mit den Eltern und drei fitten Jungs, die im Zeitraum von Mitte August bis Anfang September als stärkste Teilnehmerfamilie 885 Kilometer zurückgelegt hatte. Und nicht nur das: Bei der Familienrallye waren Jona, Simeon und Lukas ebenfalls dabei. Dazu bekam auch Tora noch den ausgelobten Sonderpreis für die Runde durch die Stadt, die Anika Kaisig extra für Kinder und Familien ausgeheckt hatte.



Das beste Team, darüber freute sich Bürgermeister Michael Brosch besonders, stellte in den drei Wochen die Humboldtschule. Die Mitglieder hatten am Ende zusammen 4423 Kilometer auf dem Tacho. Und auch das war der Stadt am Ende einen Preis für jeden wert: ein praktisches Multifunktionstuch und eine Tüte Studentenfutter für die verbrauchte Energie.



Auch der stärkste „Einzelkämpfer“ wurde ausgezeichnet. Hansjörg Bürger fand die Idee des Stadtradelns gut und trat im Alleingang 750 Kilometer zusammen. Er hätte gar nicht um einen Preis mitfahren wollen, sich aber abends einfach motiviert aufs Rad gesetzt. Außerhalb Halvers sei die Infrastruktur fürs Radeln richtig gut, gab er seine Eindrücke aus Richtung des Oberbergischen wieder.



Es war das erste, aber nicht das letzte Mal, dass sich Halver am Stadtradeln beteiligt. Ramona Ullrich und Anika Kaisig aufseiten der Stadt wollen das auf jeden Fall, der Bürgermeister auch: „Es ist Zeit, umzusteigen auf das Rad!“