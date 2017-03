Halver - Fischdiebe haben in der Nacht zum Sonntag in Halver zugeschlagen. Sie beschädigten den Zaun und diverse Ketten, um an das Zuchtbecken an der Beverstraße zu gelangen.

Aus dem Becken klauten die Täter etwa 150 Kilogramm Forellen. Nach Polizeiangaben kamen die diebischen Angler zwischen 1 und 3 Uhr am Sonntagmorgen.

Hinweise zu den Anglern und deren Fahrzeugen nimmt die Polizei in Halver entgegen.