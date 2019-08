Halver - Die Großbaustelle der Firma Mayweg an der Susannenhöhe macht sichtbare Fortschritte

Mit Fertigelementen geht es seit etwa einer Woche an den Hochbau im Gewerbegebiet.

Etwa 5 Millionen Euro investiert das Unternehmen aus dem Bereich der Kunststofftechnik am Standort Halver nach eigenen Angaben in den Neubau und in innerbetriebliche Maßnahmen. Auch Neueinstellungen sind mit den laufenden Maßnahmen verbunden.

