Ein Hauch von Shopping-Queen in Halver

Halver - „Wenn die Mode die Welt erobern möchte, braucht sie einen Reisepass, der Stil heißt.“ Mit diesem Spruch wirbt der aus der Vox-Sendung Shopping Queen bekannte Modedesigner Guido Maria Kretschmer für sein Unternehmen Corporate Fashion. Das reicht sogar bis nach Halver.

Mit vielen Firmen arbeitete das Unternehmen bereits zusammen, um funktionale und im Optimalfall stilvolle Kleidung für das Unternehmen zu entwerfen. Zuletzt wurde die Deutsche Bahn mit neuer Dienstbekleidung ausgestattet. Auch das Halveraner Familienunternehmen GDE-Werkzeuge zählt seit Neuestem zum Kundenstamm.

In Zeiten der Corona-Krise wollte Geschäftsführer Kay Udo Degenhardt nicht untätig sein und bestellte bei Corporate Fashion 250 waschbare Mund-Nase-Masken. „Ich finde, dass viele Masken optisch mehr einer Windel ähneln und nicht ansehnlich sind. Unsere Masken sind wirklich gute Alternativen zu den Schutzmasken, die gerade vorrangig in Krankenhäusern und Arztpraxen benötigt werden.

+ GDE-Geschäftsführer Kay-Uwe Degenhardt präsentiert die von Guido Maria Kretschmers Firma entworfene Mundschutzmaske. © Witzel

Ich könnte mir gut vorstellen, dass unsere Masken ein willkommener, schützender Artikel für unsere Mitmenschen sind“, führt der Geschäftsführer aus. Der Kontakt zu Kretschmers Unternehmen kam über einen Angestellten zustande, der eine Mitarbeiterin des Prominenten heiratete („Über sie haben wir die Masken bestellt“).

Kennenlernen bei der Hochzeit

Bei der Hochzeit lernte Degenhardt den Modeschöpfer sogar persönlich kennen. 130 der 250 Masken sind bereits verteilt, ein Großteil ging an die Lindenhofschule. Beide Kinder von Degenhardt besuchen die Schule. „Die Lehrer und Kinder vor Ort können jede Unterstützung brauchen. Da helfen wir gerne. Wir haben bereits den nächsten Schwung an Masken bestellt.“

Seine Firma hat sich auf die Mikrobearbeitung sehr schwer zerspanbarer Materialien in höchster Genauigkeit und Oberflächenqualität spezialisiert. Normalerweise ist der Geschäftsführer mehrfach in der Woche beim Kunden vor Ort, um Hilfestellung zu leisten. Diese Möglichkeit ist in der Corona-Krise nicht vorhanden, dementsprechend eingeschränkt ist er in seinem Tätigkeitsbereich. „Wir arbeiten derzeit schon mit angezogener Handbremse. Ich kann nicht so mit den Kunden zusammenarbeiten, wie ich es gewohnt bin. Ein Koch ist auch vor Ort, wenn seine Hilfe benötigt wird und erklärt nicht alles über das Telefon.“

+ Extra für die Firma entworfen: Die Masken des Modedesigners. © Witzel

Normalerweise ist der Geschäftsführer des bereits seit 1979 in Halver beheimateten Unternehmens auch des Öftereren in Asien unterwegs, zuletzt im Januar in Japan. „Die Japaner haben dort bereits auf Corona reagiert und bei jedem Passagier, der aus China eingereist war, kontrolliert und Fieber gemessen.“ In Deutschland sei hingegen zu spät auf die Pandemie reagiert worden, findet Degenhardt.

Aus Asien den Anblick von Masken gewohnt

Aus Asien ist Degenhardt zudem den Anblick von Gesichtsmasken bereits gewohnt. „Dort ist es ein Stück weit Normalität. Vor allen Dingen schützt man nicht sich, sondern seine Mitmenschen. Da geht es um Solidarität. Ich glaube, dass wir auch nach Corona weiterhin die Masken tragen werden. Ich hatte zumindest bis jetzt nur positive Erfahrungen.“ Die Masken können beim Firmensitz an der Frankfurter Straße 79 zum Selbstkostenpreis von 6 Euro erworben werden (Tel. 0 23 53/9 09 80).