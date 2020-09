Neuer Standort: Firma im MK zieht um

Eine Firma in Halver möchte ihre Standorte bündeln und so ihren Stammsitz nach Oeckinghausen verlegen.

Halver – Die Firma Alutronic, Spezialist für die Fertigung von Kühlkörpern, plant mittelfristig die Bündelung seiner bisher drei Standorte im Gewerbegebiet Oeckinghausen.

Stammsitz ist zurzeit das Werk auf der Löbke in Halver. Einen konkreten Termin für die Verlagerung zur Bundesstraße 229 in die Nähe des dort entstehenden Kreisverkehrs gebe es jedoch noch nicht, sagte Geschäftsführer Tim Schlachtenrodt auf Anfrage des Allgemeinen Anzeigers. Vorbereitende Maßnahmen wie die Herstellung der Baufläche könnten aber bereits im kommenden Jahr anlaufen.

Voraussetzung für einen Umzug war der Erwerb der Flächen eines Schrotthandels, der an die Standorte des Eloxalwerks und des früheren Malerzentrums Dreschel angrenzt. Im Letztgenannten hatte Alutronic im Frühjahr 2018 Lager und Versand untergebracht.

Das Unternehmen wächst

Der Anlass zum damaligen Erwerb war derselbe wie aktuell der Flächenkauf in Oeckinghausen: Das Unternehmen wächst gesund weiter. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre habe man um etwa 50 Prozent an Umsatz zugelegt. Gleichzeitig sei das Baufenster Auf der Löbke ausgeschöpft, wie Schlachtenrodt erklärt. Mit dem Grundstücksgeschäft wäre für das mittelständische Unternehmen der Weg in die Zukunft geebnet. Verschmutzungen des Bodens könnten ausgeschlossen werden. Im Bebauungsplan seien allenfalls kleinere Anpassungen erforderlich.

Beteiligt auf städtischer Seite war am Grundstücksgeschäft auch Kämmerer Markus Tempelmann, in dessen Aufgabenbereich Bauleitplanung und Wirtschaftsförderung fallen. Er freue sich über die Erweiterung des innovativen und inhabergeführten Unternehmens am Standort Halver und über die Beseitigung einer Problemfläche, kommentierte Tempelmann das Vorhaben.

Gründach und Fotovoltaik geplant