Der Grüffelo kommt nach Halver

Von: Florian Hesse

Der Grüffelo. © Agentur

„Es gibt ihn doch“: Der Grüffelo kommt nach Halver.

Halver - Vom 27. April bis zum 7. Mai finden Auftritte des Figurentheaters Showbühne an der Thomasstraße 18 gegenüber vom Rathaus statt. Insgesamt sind neun Shows geplant.

Das Figurentheater bringt die Geschichte vom Grüffelo und der kleinen Maus in die Stadt. Unter dem Titel „Es gibt ihn doch“ wird von der Maus erzählt, die es im Wald nicht leicht hat. Alle Waldbewohner haben sie zum Fressen gern. „Gut, wenn man dann von einem guten Freund erzählen kann, der so groß, so stark, so furchteinflößend ist, dass alle Tiere schon Reißaus nehmen, wenn sie nur seinen Namen hören“, heißt es. „Einen Freund wie Grüffelo.“



Der Grüffelo ist ein 1999 erschienenes Kinderbuch der britischen Schriftstellerin Julia Donaldson, das von Axel Scheffler illustriert wurde. Das gezeigte Stück habe neben dem Erlebniswert auch einen erzieherischen Wert, teilen die Veranstalter mit. „Die Kinder sollen durch Miterleben begreifen, dass nicht Gewalt und Stärke die Lösungen für Probleme sind. Dagegen intelligentes, schlaues Verhalten und auch Toleranz der richtige Weg für Erfolg und gutes Zusammenleben unterschiedlichster Persönlichkeiten sind.“



Mit Handpuppen, aufwändigen Bühnenbildern und moderner Bühnentechnik werden Kinderbuchfiguren ab Donnerstag lebendig. Das Puppenspiel sei interaktiv inszeniert. Das heißt, die Kinder werden zum Mitmachen aufgefordert. Es findet im aufgestellten Theaterzelt statt. Die 60-minütige Show ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Folgende Termine sind geplant:



am Donnerstag, 27. April, ab 16 Uhr,

am Freitag, 28. April, ab 16 Uhr,

am Samstag, 29. April, ab 16 Uhr,

am Sonntag, 30. April, ab 11 und ab 16 Uhr,

am Donnerstag, 4. Mai, ab 16 Uhr,

am Freitag, 5. Mai, ab 16 Uhr,

am Samstag, 6. Mai, ab 16 Uhr,

am Sonntag, 7. Mai, ab 11 Uhr.

Karten gibt es unter Tel. 01 63 / 2 89 66 54 oder am Theaterzelt: Ab 40 Minuten vor Vorstellungsbeginn sind die Kassen geöffnet.