Schädling frisst sich durch: Das stille Drama im Fichtenwald

Halver - Am Raffelnberg oberhalb von Brügge fallen die Fichten im Zehn-Minuten-Takt. Auf der Anhöhe an Halvers Stadtgrenze zu Lüdenscheid wird vielleicht noch die Hälfte des Bestands überleben. Der Rest steht schutzlos im nächsten Sturm.

Wer nicht regelmäßig durch den Wald geht, bekommt das Drama vielleicht gar nicht mit. Wo früher Fichten standen, sind hektargroße Flächen völlig baumfrei. „Es ist schlimm, aber wir kriegen es hin“, hatte Halvers Förster Ulrich Ackfeld im Frühjahr gedacht. Doch danach ging es richtig los mit den Borkenkäfern. Eigentlich unverdächtige Bestände wechseln seitdem in den Käfermodus. „Die waren vor ein paar Tagen noch grün. Und plötzlich fällt die Rinde ab.“ Das sieht Ackfeld immer wieder, wenn er über die inzwischen zerfahrenen Wege rollt, an denen die Holzpolter in langen Reihen liegen.

Im Bereich Grünewald und Raffelnberg, bei Halverscheid, Richtung Schwenke am früheren Munitionsdepot, beim Märkischen Werk – überall stehen die kranken Bäume, wenn die Säge nicht schon da war. Ermessen lässt sich der Verlust für Natur und Eigentümer, wenn man ein paar Zahlen kennt. Ein Baum liefert etwa 1 bis 1,3 Festmeter, so die Faustformel. In Ostendorf allein sind aktuell 5000 Festmeter angefallen, in Halverscheid 2000 bis 3000.

+ Die Zahl verrät’s: Wem gehört der Baum? © Hesse

Rund 15 000 Festmeter sind im Bereich Halver in diesem Jahr aufgearbeitet worden, und das bei einem normalen jährlichen Einschlag von 12 000 Metern. „Ich gehe davon aus, dass 10 000 bis 20 000 Festmeter Käferholz noch im Wald stehen“, schätzt Ackfeld. Den Neubefall seit August schätzt er auf 20 000 Festmeter, und ein Ende ist nicht in Sicht.

Fachleute sehen das Volumen des Neubefalls im kommenden Jahr beim Zwei- bis Dreifachen. „Der Käfer wird weg sein, wenn er kein Fressen mehr hat. Das heißt, dass wir in einigen Lagen keine Fichten mehr haben werden“, lautet Ackfelds dunkle Prognose. Die Hoffnung, dass der Regen der vergangenen Wochen Erholung in den Wald gebracht hat, hat sich nicht bestätigt.

Der Käfer ist nahezu inaktiv und überwintert

Die oberste Schicht des Waldbodens ist feucht, fünf bis zehn Zentimeter tiefer ist er in den meisten Lagen noch immer pulvertrocken. Und für den Käfer ist das inzwischen völlig egal. Er ist nahezu inaktiv und überwintert im Baum, im Boden und in der Rinde.

+ Tausende Festmeter Fichte gehen per Container von Oeckinghausen aus nach Korea. © Hesse

Die Zahlen, die der Landesbetrieb Wald und Holz nennt, spotten jeder Beschreibung. 4,7 Millionen Borkenkäfer pro Hektar (10 000 Quadratmeter) dürften es sein. Aber „200 Käfer reichen pro Baum“, stellt Ackfeld trocken fest. „Aufgrund der nach wie vor trockenen Witterung könnte es in den Niederungen NRWs und in Teilen der Mittelgebirgslagen bis Ende des Jahres keine unbefallenen Altfichtenbestände mehr geben“, warnte der Landesbetrieb Mitte Juli. Er empfiehlt zudem, die Schutzzone zwischen befallenen Holzpoltern und gesundem Wald von 500 Metern auf drei Kilometer auszudehnen. Das ökologische Desaster ist zugleich ein ökonomisches.

Der Preis ist im Keller

Der Preis für Holz ist völlig im Keller. Mit den Rücke- und Transportkosten wird die Vermarktung zum Nullsummenspiel für die Eigentümer. Trotzdem muss es raus aus dem Wald. Was früher absolutes Tabu für den wertvollen Rohstoff Holz war, wird jetzt auf einmal salonfähig: Kaminholzvermarkter könnten sich gerne an ihn wenden, sagt Ackfeld, den im Auto ein Anruf erreicht: Ein Sägewerk habe 100 Festmeter Abnahmemenge gekündigt. Das sind weitere 100 Meter, die jetzt irgendwo anders in den Markt müssen, weiß der zunehmend frustrierte Förster.