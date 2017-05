Feuerwehrfest in Oberbrügge wird zum Publikumsmagneten

Oberbrügge - Nicht nur am Vatertag, auch am Samstag ist bei der Feuerwehr in Oberbrügge-Ehringhausen jede Menge los.

Am Vatertag gab es allerdings kein besonderes Programm, es wurde seitens des Veranstalters – dem Löschzug 2 – vielmehr auf das gemütliche Beisammensein sowie auf kulinarische Angebote gesetzt.

Ein Musikprogramm mit DJ Gerdi sowie eine umfangreiche Kinderbelustigung schon ab 15 Uhr steht traditionell erst am Samstag an. Dennoch konnte sich der stellvertretende Zugführer Jens Vohrmann und sein Team über mangelnde Besucherzahlen nicht beschweren, denn fast alle Vatertagswanderer, die im weiteren Umkreis unterwegs waren, nannten das Feuerwehrgerätehaus in Oberbrügge als eine wichtige Station ihrer Reise.

+ Das Feuerwehrfest kam gut an. © Othlinghaus Früher, weiß Jens Vohrmann zu berichten, verfügte die Feuerwehr Oberbrügge-Ehringhausen über ein eigenes Festzelt im Ort, doch seitdem dieses nicht mehr verwendet werden konnte, finden die Feuerwehrfeste wieder rund um das Gerätehaus statt. Dieser Veranstaltungsort ist überaus beliebt. So trifft man zum Beispiel zahlreiche befreundete Feuerwehren, unter anderem die Feuerwehr Hülscheid, deren Mitglieder sich nach dem plattdeutschen Begriff „Schueräs“ benannt haben.

Aber am Feuerwehrgerätehaus Oberbrügge trifft der Besucher sogar auf Menschen, die aus dem hohen Norden kommen, zum Beispiel Alina Hippke, die aus Hamburg angereist war. Mit ihrer Freundin Sophia Hasenberg war sie am Donnerstag auf dem Vatertagspicknick unterwegs und ließ sich, ebenso wie Sophia, gerne von Helmut „in großer Not“ ein Bier ausgeben. Levent Turgut organisiert dagegen jedes Jahr eine Vatertagswanderung mit ehemaligen Fußballern aus verschiedenen Halveraner Mannschaften. „Seit 15 Jahren treffen wir uns in Halver in einer Kneipe und wandern dann bis zum Feuerwehrpicknick in Oberbrügge“, erzählte Turgut.