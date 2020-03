Feuerwehreinsatz am frühen Donnerstagmorgen

+ © Axel Meyrich Unter Atemschutz ging die Wehr gegen den Brand eines Abfallcontainers am AFG vor. © Axel Meyrich

Halver - Sirenenalarm am frühen Donnerstagmorgen in Halver: Um 4.17 Uhr wurde der Löschzug Stadtmitte der Feuerwehr zum Anne-Frank-Gymnasium an der Mühlenstraße gerufen.