Ein beruhigende Gefühl: Feuerwehrleute sind für den Ernstfall bestens gerüstet

Von: Monika Salzmann

Bei allen Feuerwehren, die in Halver zum Wettkampf antraten, war die Stimmung bestens. Alle hatten sich gut auf den Leistungsnachweis vorbereitet. © Jakob Salzmann

Eindrucksvoll stellten die Feuerwehren im Märkischen Kreis am Samstag beim Kreisleistungsnachweis in Halver ihre Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft unter Beweis. Zum dritten Mal nach 2018 und 2019 richtete die Feuerwehr Halver die Großveranstaltung, für die die Innenstadt gesperrt werden musste, aus.

Halver - 490 Feuerwehrleute aus dem gesamten Märkischen Kreis nahmen nach langer Corona-Pause wieder an den Übungen in verschiedenen Disziplinen teil und vermittelten Schaulustigen das beruhigende Gefühl, dass die Feuerwehr für den Ernstfall bestens gerüstet ist. Die Jugendlichen, denen beim Leistungsnachweis die Jugendflamme der Jugendfeuerwehren abgenommen wurde, hinzugerechnet, überstieg die Teilnehmerzahl sogar die 500er Marke.



Insgesamt waren 65 taktische Einheiten am Start. Für die vorbildliche, reibungslose Organisation des ganztägigen Wettbewerbs, der bei frühlingshaftem Wetter über die Bühne ging, gab’s allerorts ein dickes Lob. „Das ist eine tolle Werbung für die Stadt“, lobte Bürgermeister Michael Brosch. „Wir sind froh, dass wir den Wettbewerb mitten in der Stadt ausrichten können, sodass die Bevölkerung daran teilhaben kann.“ Sein Dank galt zugleich den Aktiven von THW, DRK und Polizei, die einmal mehr mit ihrer tatkräftigen Unterstützung bewiesen, wie gut das Miteinander der Einsatzkräfte in Halver funktioniert.



Auch Christopher Rosenbaum, Vorsitzender des Feuerverbandes, war voll des Lobes. „Die Organisation war ganz hervorragend.“ Der Verband habe sich voll und ganz auf die Vorarbeit der Halveraner verlassen können. Namentlich nannte er Holger Kutzehr. Dem Slogan gemäß „Gemeinsam sind wir stark“ stellte er ein neues Wir-Gefühl unter den Feuerwehren im Märkischen Kreis fest.



Jeder Handgriff musste sitzen. Neben der Effektivität kam es beim Wettbewerb auch auf Schnelligkeit und Routine an. © Jakob Salzmann

Neben dem Nachweis der Leistungsfähigkeit diente der Wettbewerb auch dem Zusammenhalt und der Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr. In den Varianten klassisch und modern konnten die Einsatzkräfte ihren Leistungsnachweis auf zwei Wettkampfbahnen – auf der Bahnhofstraße und Frankfurter Straße aufgebaut – zügig hintereinander erbringen. In Staffeln und Gruppen traten die Einsatzkräfte zu den Übungen an. Auf Routine, eingeübte Handgriffe, Effektivität und Schnelligkeit kam es bei den Löschangriffen an, bei denen die Gruppen und Staffeln innerhalb einer festgelegten Zeit ein „Übungsfeuer“ löschen mussten.



Zu den Aufgaben, die beispielsweise eine neunköpfige Gruppe in der modernen, näher am Einsatzszenario im Ernstfall orientierten, Variante des Wettbewerbs möglichst schnell und gut lösen musste, gehörten die Wasserentnahme aus einem offenen „Gewässer“ und der Löschangriff mit zwei C-Rohren unter Verwendung von Atemschutz und Rauchvorhang sowie die Sicherung der Brandstelle. Die sechsköpfige Staffel entnahm das Wasser aus dem Unterflurhydranten. Bei der klassischen Variante entfielen Atemschutz und Rauchvorhang. Ausbilder des Verbandes bewerteten die Abläufe. Eine weitere Hürde auf dem Weg zum Leistungsnachweis war ein Hindernislauf im Rathauspark in voller Montur.

Überdies mussten die Feuerwehrleute ihre Kenntnisse in Knoten und Stichen beweisen. Kenntnisse im Kreuzknoten, Mastwurf, dem doppelten Ankerstich und Schotenstich waren gefragt. In der Lindenhofschule, wo die Schreibstube eingerichtet war, überprüfte der Verband zudem theoretisch feuerwehrtechnische Fragen. Zwischendurch gab’s Siegerehrungen, bei denen – je nach Häufigkeit der Teilnahme am Wettbewerb – die Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold verliehen wurden.

Für die Besten gab’s Pokale. Ein reichhaltiges Verpflegungsangebot lud überdies zum Verweilen und geselligen Teil der Veranstaltung bei. Die Klasse 7b des AFG nutzte dabei die günstige Gelegenheit, mit dem Verkauf von Waffeln die Klassenkasse für die geplante Skifreizeit aufzubessern. Rundum zufrieden zeigte sich Halvers Wehrleiter Dennis Wichert mit dem Wettbewerbstag. „Das Wetter war fast bis zum Ende gut. Ich bin rundum zufrieden“, lautete sein Resümee. Im kommenden Jahr findet der Kreisleistungsnachweis im