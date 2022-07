Feuerwehr warnt und appelliert: Walbrandgefahr durch Hitze

Von: Sarah Lorencic

Die Feuergefahr in den Wäldern in NRW ist hoch – auch in Halver. Doch die Freiwillige Feuerwehr ist gut vorbereitet. © dpa

Die meisten Waldbrände entstehen durch Fahrlässigkeit bei Hitze wie in diesen Tagen. Die Feuerwehr bittet um Achtsamkeit und klärt auf. Auch das Auto darf nicht mehr überall abgestellt werden.

Halver - Es ist heiß in Halver. Bis zu 34 Grad messen die Thermometer am Montag und Dienstag. Was für die einen nur hochsommerliche Temperaturen sind, die nach Abkühlung rufen, blicken die Halveraner Feuerwehr und der Märkische Kreis mit Sorge auf die hohe Waldbrandgefahr. Für Dienstag stuft der Deutsche Wetterdienst (DWD) den Waldbrandgefahrenindex in der Stufe 4 von 5 ein.

Wie der Pressesprecher der Halveraner Feuerwehr, Michael Keil, sagt, sind die Männer und Frauen bei der Feuerwehr „sehr wachsam“. Vorbereitet sei man immer, sagt Keil. Wichtig sei derzeit ein Überblick über die möglichen Löschmittel. Dazu zählen neben Wasserstellen auch Güllefässer von den Halveraner Landwirten, auf die die Einheiten im Falle eines Brandes zurückgreifen können, erklärt Keil

Der Montag und der Dienstag sind zwar im Fokus der Wehr, allerdings werde die Gefahr mit dem Abfall der Temperaturen am Donnerstag nicht geringer, sagt Keil. „Wir bräuchten einen Landregen, aber der ist nicht in Sicht.“ Die Gefahr bleibt also, sagt Keil und appelliert an alle, sich im Wald angemessen zu verhalten. Am Sonntag kam es bereits zu einem Flächenbrand, zu dem der Löschzug Bommert ausrücken musste. Schlimmeres konnte nur verhindert werden, weil der Brand frühzeitig entdeckt wurde. Wenngleich er schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte, gilt es, eine Wiederholung zu vermeiden. Folgendes sollte daher beachtet werden:



Nicht im Wald oder um Waldgebiete herum grillen oder ein offenes Feuer legen

Keine Zigaretten wegwerfen

Müll, Flaschen oder Plastikflaschen nicht im Wald liegen lassen

Nicht auf Grasflächen parken

Zufahrtswege für den Rettungsdienst und die Feuerwehr freihalten

Bei Rauch oder Feuer im Wald umgehend die 112 wählen und den Einsatzort beschreiben.

Stellen Sie keine Fahrzeuge in der Nähe eines Waldes ab

Wie Michael Keil aus jahrelanger Erfahrung schätzt, sind rund 80 Prozent der Brände fahrlässig oder durch Vorsatz entstanden. Nur die wenigsten Brände haben keine der aufgezählten Ursachen.



Wie die Verwaltung des Märkischen Kreises feststellt, ist die Waldbrandgefahr ein großes Thema im Kreis geworden. Immer häufiger rücken Rettungsdienst und Feuerwehr zu Bränden in Wäldern aus. Aufgrund der klimatischen Bedingungen, den Dürren und dem Totholz in den Wäldern reicht ein kleiner Funke, um einen Brand auszulösen.



„Wir hoffen, dass nichts passiert“, sagt Michael Keil – wegen des Brandes an sich, aber auch wegen der hohen Belastung für die Ehrenamtler. Bei den Temperaturen in kompletter Ausrüstung einen Brand zu löschen, ist „Schwerstarbeit“, erklärt Keil.