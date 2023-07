Für die Liebe: Schwules Ehepaar aus Halver auf CSD

Von: Sarah Lorencic

Das Ehepaar Björn und Ferhat Lomen besuchte den CSD in Köln. Der „Christopher Street Day“ erinnert an den 28. Juni 1969, wo sich Schwule, Lesben, transsexuelle Menschen und Transgender-Personen in New York erstmals gemeinsam zur Wehr setzten. Der Party-Charakter ist dem Paar zum Teil zu dominant. Es gehe bei dem Tag auch um den Kampf um Rechte – auch heute noch. Symbo © DPA

Das Ehepaar Björn und Ferhat Lomen aus Halver besuchte den CSD in Köln. Sie teilen ihre Eindrücke mit uns.

Halver/Köln – Es war nicht der erste „Christopher Street Day“, den Björn und Ferhat Lomen besucht haben – und es wird auch nicht der letzte sein. Am Wochenende war das Halveraner Ehepaar in Köln auf dem CSD, feierte sich und alle Menschen, wollte aber vor allem auf die Situation für queere Menschen aufmerksam machen. „Traurig, dass man noch demonstrieren muss“, sagt Ferhat Lomen. „Heteros gehen ja auch nicht demonstrieren.“

In Halver geht es dem schwulen Paar gut, sie fühlen sich sicher und nicht diskriminiert. Hier können sie ihre Liebe frei leben. Vielen Homosexuellen aber ist das noch immer verwehrt. Der Fingerzeig richtet sich dann oft ins Ausland, aber auch in Deutschland erfahren queere Menschen noch immer Diskriminierungen (2020 wurden insgesamt 782 homo- und transphob motivierte Straftaten, darunter 154 Gewalttaten, registriert).

Die Feuerwehr ist bunt – das ist die klare Botschaft des Vielfalt-Netzwerks des Feuerwehrverbands, dem Björn Lomen, geborener Clever, angehört. © Lomen

Die steigenden Wählerzahlen für die Alternative für Deutschland (AfD) macht dem Halveraner Paar diesbezüglich auch Sorgen. „Alice Weidel ist die erste lesbische Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Wer nun denkt, die AfD kann also gar nicht homophob sein, der wird getäuscht. Ob mit oder ohne Weidel – die AfD ist eine unberechenbare, radikale und zutiefst homophobe Partei“, schreibt der Lesben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD). So will die AfD die Ehe für alle wieder abschaffen, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wieder abschaffen, spricht sich gegen eine Gleichwertigkeit von Regenbogenfamilien aus. „Für queere Menschen ist die AfD gefährlich“, sagt der LSVD.

Es war ein buntes und vielfältiges Fest.

Ein Grund mehr für die Halveraner zum CSD zu gehen. Der Tag in Köln hat Björn und Ferhat Lomen sehr gut gefallen. „Es war ein buntes und vielfältiges Fest“, sagt Björn Lomen. Alle haben gefeiert, und jeder konnte einfach so sein, wie er ist. So schön gerade das auch sei, die Situation sei doch auch eine ernste, wie das Paar deutlich macht. Es sollte ihrer Meinung nach nicht die Party im Vordergrund stehen, sondern die Rechte, die queere Menschen einfordern.

Beginn 1969 in New York – 2023 erstmals CSD in Lüdenscheid Der „Christopher Street Day“ erinnert an den 28. Juni 1969. An diesem Tag setzten sich Schwule, Lesben, transsexuelle Menschen und Transgender-Personen in New York erstmals gemeinsam gegen staatliche Willkür und gewaltsame Übergriffe der Polizei zur Wehr. Schmelztiegel war die Bar „Stonewall Inn“ an der Christopher Street. Daher auch der „deutsche“ Name Christopher Street Day (CSD), weltweit „Pride“ oder „Gay Pride“ genannt. Seit jenen Juni-Tagen gehen zum Gedenken an dieses Ereignis alljährlich überall in der Welt im Sommer Menschen mit einer friedlichen, farbenfrohen sowie stolzen Demonstration oder mit einem Fest der Vielfalt auf die Straßen und öffentlichen Plätze. Ihre gemeinsamen Ziele: Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit schaffen, Toleranz, Akzeptanz sowie eine vollständige rechtliche und gesellschaftliche Gleichberechtigung von LSBTIQ (Lesben, Schwule, Bi, Trans, Inter und queeren)-Menschen einfordern. In Deutschland fanden im Jahr 1979 in Bremen und Berlin die ersten CSDs unter dieser Bezeichnung statt. Größere Lesben- und Schwulendemonstrationen gab es schon seit dem Jahr 1972 (die erste in der Bundesrepublik Deutschland am 29. April 1972 in Münster). 2023 gibt es erstmals auch in Lüdenscheid einen CSD. Dieser findet am 26. August statt. slo

Nächstes Jahr möchte Björn Lomen wieder Teil der Parade sein. Er ist aktiv im Feuerwehrverband NRW und im angegliederten Vielfalt-Netzwerk, das vor vielen Jahren gegründet wurde. Björn Lomen ist von Beginn an bei dem bundesweit ersten Netzwerk in der Feuerwehr dabei. Das Netzwerk bringt nicht nur das Thema Vielfalt in der Feuerwehr voran. Oft denke man von der Feuerwehr, dass sie nur für Männer sei – und zudem heterosexuellen Männern. Mit diesem Klischee will Björn Lomen aufräumen und queere Menschen und auch Frauen in die Feuerwehr einladen. Die Feuerwehr rette auch die Liebe, lautet eine Botschaft in einem Slogan des Netzwerks. Das lebt Björn Lomen auch im zu Köln vergleichsweise kleinen Halver. „Auch die Feuerwehr ist bunt“, sagt er.

Nach dem CSD ging es auf das Pink-Konzert im Rhein-Energie-Stadion. Die Sängerin setzt sich für Gleichberechtigung und Toleranz ein. © Privat

In Köln ist die Gesellschaft schon einiges weiter. Nicht nur in der Feuerwehr, sondern grundsätzlich, müssen die Menschen in kleineren Regionen und Orten sensibilisiert werden, finden die beiden. Umso mehr freut sich das Paar, dass es in diesem Jahr auch erstmals einen CSD in Lüdenscheid geben wird. Dieser sei in Lüdenscheid „mehr als notwendig“.

Nach dem CSD zum Pink-Konzert

Nach dem CSD in Köln ging es für das Ehepaar samt Björn Lomens Bruder und einer Freundin ins Rhein-Energie-Stadion zum Pink-Konzert. Jeder Zehnte, vermuten sie, war vorher auf dem CSD. Nicht verwunderlich, setzt sich die Pop-Sängerin doch für Gleichberechtigung und Toleranz ein. 2010 erhielt sie den „Ally for Equality Award“ der Human Rights Campaign, die größte Bürgerrechtsorganisation für Schwule und Lesben in den USA. Wie Björn und Ferhat Lomen erzählen, habe Pink den Konzertbesuchern ein „Happy Pride!“ gewünscht und selbst auch an ihrem Outfit einen Regenbogen getragen.

Alles in allem für das Paar ein gelungener Tag, der motiviert und zeigt, dass queere Menschen nicht alleine sind. Dennoch gibt es noch viel zu tun. So singt es auch Pink in ihrem Song „Irrelevant“, den Ferhat Lomen gerne hört: „You can try to make me small, I’ll be your heretic“, also: „Du kannst versuchen, mich klein zu machen, ich werde dein Ketzer sein“.