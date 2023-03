Feuerwehr lädt ein: Große Blaulicht-Events in Halver

Von: Maximilian Birke

Zum Tag der offenen Tür im Gerätehaus Stadtmitte lädt Jörn Maximowitz von der Feuerwehr Halver ein. © Birke

Die Freiwillige Feuerwehr steckt in den Vorbereitungen für zwei größere Veranstaltungen, die in den nächsten Wochen stattfinden sollen. Darüber informierten jetzt Pressesprecher Michael Keil und der Social-Media-Beauftragte Jörn Maximowitz.

Halver – So lädt die Feuerwehr Halver zunächst für den 23. April zu einem Tag der offenen Tür von 11 bis 17 Uhr am Gerätehaus Stadtmitte ein. An diesem Tag sollen interessierte Bürger Einblicke in die Tätigkeit der Feuerwehr Halver bekommen. Unter anderem ist dafür eine Fahrzeugschau geplant.

Vom Mannschaftstransportwagen über Tanklöschfahrzeug und Hilfeleistungslöschfahrzeug bis hin zum Gerätewagen Logistik und der Hubrettungsbühne: Die Löschzüge der Feuerwehr Halver verfügen über ein vielfältiges und umfassendes Repertoire an Einsatzfahrzeugen. Für Blaulichtliebhaber wird es also sicherlich einige interessante Dinge zu sehen geben.

Wie das Equipment im Einsatzfall verwendet wird, das soll die Jugendfeuerwehr im Rahmen einer Einsatzübung beim Tag der offenen Tür demonstrieren. Auch für Kinder wird es auf dem Gelände des Löschzugs Stadtmitte einige Angebote geben, betont Jörn Maximowitz. So könnte die Veranstaltung durchaus ein interessanter Zielort sein, für einen Familienausflug am Sonntag, 23. April.

Fehlen darf auch die Verpflegung nicht: Die Feuerwehr Halver werde für Pommes, Fleisch und Würstchen vom Grill sowie Kaltgetränke sorgen. Wer es lieber süß mag, darf sich ebenso auf ein Kuchenangebot freuen. Passend dazu gibt es Kaffee.

Nicht weniger interessant wird der Kreisleistungsnachweis sein, den bereits zum dritten Mal in Folge die Feuerwehr Halver ausrichtet. „Es ist ein Vergleichswettkampf der Feuerwehren aus dem gesamten Märkischen Kreis“, erläuterte Pressesprecher Michael Keil.

Üblicherweise wird dieser Wettkampf abwechselnd in den Kommunen ausgerichtet. Halver hatte schon 2018 und 2019 gute Erfahrungen als Gastgeber gemacht. Da sich nach der Coronapandemie für 2023 keine andere Feuerwehr gemeldet habe, um das Event auszurichten, findet es nun ein weiteres Mal in Halver statt.

Wir haben uns bewusst entschieden, den Kreisleistungsnachweis in der Innenstadt durchzuführen, um nah an den Bürgern zu sein“, so Jörn Maximowitz. Sie sollen auf diese Weise spannende Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr bekommen und mit den Teams mitfiebern können. Erwartet werden an diesem Tag, dem 13. Mai, etwa 500 Feuerwehr-Angehörige, die in ihren jeweiligen Kommunen im aktiven Einsatzdienst stehen.

In verschiedenen Disziplinen werden die Einsatzkräfte antreten: Diese umfassen den Aufbau eines Löschangriffs im Team – entweder in Gruppenstärke (sechs Personen) oder Staffelstärke (neun Personen) – ebenso wie das Absolvieren einer Hindernisbahn, die Prüfung feuerwehrrelevanter Knoten und Stiche sowie einen theoretischen Test.

Von Bedeutung ist der Leistungsnachweis für die reibungslose Zusammenarbeit der Feuerwehrleute. Routine, Schnelligkeit und Effektivität der Ehren- und Hauptamtlichen sollen durch das Training, gerade für den alltäglichen Einsatz, gesteigert werden.

Keine Frage, dass bei einem kräftezehrenden Wettkampf wie diesem der Magen nicht leer bleiben darf: Für Feuerwehr-Angehörige und für Besucher werde es ein reichhaltiges Verpflegungsangebot an der Bahnhofstraße und der Frankfurter Straße geben, wo die Veranstaltung nach dem derzeitigen Planungsstand stattfinden wird, teilt Michael Keil mit. Die darf übrigens auf viel Unterstützung bauen, insbesondere vom Technischen Hilfswerk und vom Deutschen Roten Kreuz.