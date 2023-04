Rekord beim Osterfeuer: 570 Eier am Bürgerhaus Oberbrügge versteckt

Von: Björn Othlinghaus

Besuchermagnet am Osterwochenende in Oberbrügge: TuS Oberbrügge, MGV Oberbrügge-Ehringhausen, Didas und die Freiwillige Feuerwehr hatten das Osterfeuer als Höhepunkt des Tages ausgerichtet. © Othlinghaus

Auf großen Zuspruch stieß am Samstag das Osterfeuer am Bürgerhaus Oberbrügge, das von den heimischen Vereinen, nämlich dem TuS Oberbrügge, dem MGV Oberbrügge-Ehringhausen, den Didas (Bodyforming und Konditionsgymnastik für Frauen) und der Freiwilligen Feuerwehr auf die Beine gestellt wurde. Auch Bürgermeister Michael Brosch besuchte die Veranstaltung, musste sich aber im Laufe des Tages noch auf anderen Osterfeuerterminen sehen lassen.

Oberbrügge – Das Feuer war der Höhepunkt eines turbulenten Veranstaltungstages, der bereits gegen 14 Uhr begann. Obwohl das Wetter am Samstag durchgängig trocken war, hatte es am Karfreitag ergiebig geregnet, sodass Peter Seyfried vom TuS Oberbrügge leider am Mittag verkünden musste, dass es diesmal keine Wanderung zum Hof von Biobauer Henning Wolf geben konnte – der Weg dahin und auch das Gelände auf dem Hof waren zu schlammig und quasi unpassierbar geworden.

Damit jedoch der Osterhase und seine Helfer für die geplante Ostereiersuche in Ruhe die Eier auf dem Sportplatz und dem Gelände rund ums Bürgerhaus verstecken konnten, wurde dennoch unter Federführung von Peter Seyfried eine Wanderung über eine andere Route durchgeführt. Am Bürgerhaus versteckten der Osterhase und seine Truppe derweil so viele bunte Ostereier wie noch nie zuvor in der Geschichte des Oberbrügger Osterfeuers: insgesamt wurden 570 Eier auf dem Gelände platziert.

Dabei dachte der Osterhase auch an die ganz kleinen Kinder bis 4 Jahren – die durften ungestört auf dem Gelände des Kindergartens suchen, wo ihnen die bunt bemalten Schmuckstücke nicht von den älteren und oft schnelleren Kindern weggeschnappt werden konnten. Damit es fair zuging und alle Kinder genügend Eier abbekamen, mussten die gesammelten Eier zunächst an einer Sammelstelle abgegeben werden. Am Ende erhielt jedes Kind bis zu fünf Eier, die es direkt essen oder mitnehmen konnte.

„Osterhasen“ gab es auch live und zum anfassen

Mindestens genauso viel Interesse wie das Ostereiersammeln zogen allerdings die „Osterhasen“ von Hartmut Clever, Vorsitzender des MGV Oberbrügge-Ehringhausen, auf sich. Der Kaninchenzüchter hatte einige seiner Tiere zur Veranstaltung mitgebracht, mit denen sich die Kinder beschäftigen und die sie streicheln konnten. Darüber hinaus gab es für alle Gäste Kaffee, Kuchen und Torten im Gemeindehaus. Das Osterfeuer als größte Attraktion des Tages wurde schließlich durch Peter Seyfried bei Einbruch der Dunkelheit entzündet.

Obwohl das Holz noch stark durchnässt war, schafften es die Organisatoren mit einigen Tricks doch recht schnell, das Feuer zu entfachen, an dem sich circa 400 Gäste wärmen konnten. Für die Bratwurst am Abend sorgten die Sänger des MGV Oberbrügge-Ehringhause. Dafür, dass jeder seinen Durst löschen konnte, sorgten dagegen die Didas.