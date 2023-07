90 Jahre: Großes Fest in der Herpine

Von: Monika Salzmann

Gute Laune brachten die Herpine-Besucher zur Geburtstagsfeier mit. Sogar aus Holland reiste eine Besucherin zur Feier an. © Salzmann

Halver feiert den 90. Geburtstag des Waldfreibades Herpine. Ein 25-köpfiges Festkomitee hatte ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.

Halver – Nun hat die Herpine sogar einen eigenen Song! Mit einem Riesenprogramm feierten der Freundeskreis Herpine und die Herpine GmbH am Samstag mit Halveranern und auswärtigen Gästen, die sich in großer Zahl zum Mitfeiern einladen ließen, den runden Geburtstag des alten und doch so jungen Waldfreibads.

Für alle Generationen hatte das 25-köpfige Festkomitee ein attraktives Programm, zu dem Spiel, Spaß, Unterhaltung, Gaumenfreuden und ein großes Abschlussfeuerwerk gehörten, vorbereitet. Rund 50 Helfer waren im Einsatz, um die Veranstaltung zu stemmen.

Die Coverband Groove Garden aus Köln machte mächtig Stimmung und traf den Geschmack des Publikums. © Salzmann, Jakob

War der Besuch am Nachmittag noch verhalten, fanden sich vom späten Nachmittag an mehr und mehr Gäste zum Mitfeiern ein. Am Ende näherte sich die Besucherzahl der 1000er-Marke. Sogar die Sonne, die sich dieser Tage selten blicken lässt, lachte zum Fest.

In die Geschichte des Waldfreibads – am 23. Juli 1933 eröffnet – tauchte Armin Kibbert (1. stellvertretender Bürgermeister) in der offiziellen Begrüßungsrede ein. In gemeinschaftlicher Kraftanstrengung seien damals in 32 000 Arbeitsstunden 400 Kubikmeter Erde mit Schaufeln und Spitzhacke bewegt worden, um das in seiner Form bis heute erhaltene Becken anzulegen. 230 Halveraner, die für ihr Engagement lebenslangen freien Eintritt erhielten, seien daran beteiligt gewesen. „Ein Schmuckstück“ habe eine Essener Zeitung das Waldfreibad genannt.

Weitere Meilensteine der Herpine-Geschichte nannte Kibbert in seiner Rede: 1939 Übergang in den Besitz der Stadt Halver, Gründung des Freundeskreises und Privatisierung 2010 und vieles mehr. Namen wie Dietrich Turck, Familie Hutt, Gisela Müller und Dieter Peukert fielen.

Je weiter es auf den Abend zuging, desto mehr füllten sich Terrasse und Plätze nahe am Wasser. Bis die Nacht wurde gefeiert. © Salzmann, Jakob

Letzterer übernahm die launige Moderation der Geburtstagsfeier. Als Geschenk zum 90. Geburtstag brachte Armin Kibbert einen Scheck in Höhe von 2000 Euro mit. Den Schlager „Pack die Badehose ein“ von Conny Froboess wandelte Bernd Kuhbier vom Freundeskreis zur Hymne auf das Waldfreibad um. Der Bikini fand in seinem heiteren Song mit Refrain zum Mitsingen ebenso Platz wie das „Sprungbrett“ und alles, was es rund um die Herpine zu erzählen gibt.

Mit Spiel und Spaß für die ganze Familie startete das Herpine-Team in den umfangreichen Festtag. Wettrutschen, ein Spieleparcours mit Hula-Hoop, Riesen-Mikado, Puzzle und mehr brachte die Kinder in Bewegung. Für die magische Unterhaltung sorgte Zauberer Arnd Clever mit seinen verblüffenden Tricks. Wer sich sportlich betätigen wollte, war beim Trampolin-Springen mit dem TuS Ennepe, Daniel Rösgen und Trainer-Team in guten Händen. Wissen war beim Wasser-Quizz von Jugendzentrum und Klimaschutzmanagerin Karla Luchterhandt gefragt.

Mit mehreren Auftritten leiteten die Landsknechte zum abendlichen Teil über. Eindrucksvoll machte der Verein für die traditionelle Fanfarenmusik Werbung und versetzte mit seinen Fahnenschwenkern, Hellebardenträgern und Marketenderinnen zurück in alte Zeit.

Mit heiterem deutschsprachigen Indie-Pop unterhielt Lokalmatador Binyo – von Rudolf F. Nauhauser (Saxofon) und Saimn T. Mayer (Percussions und Ukule) begleitet – die Besucher auf Terrasse und Liegewiesen. Zur Party bat anschließend die Coverband „Groove Garden“ aus Köln, die in dreiköpfiger Besetzung, mit Julia Leisen (Gesang), Heiko Glauch (Schlagzeug) und Gernot Rautenbach (Keyboard), mit Klassikern aus den 80er- und 90er Jahren sowie aktuellen Charthits aufwartete.

Reichhaltig war das kulinarische Angebot, das von selbstgebackenem Kuchen über Leckereien vom Grill bis hin zu sommerlichen Cocktails reichte. Großes Lob gab’s für den kostenlosen Busch-Shuttleservice.

