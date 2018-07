Kreis hält fest an Standort für Rettungswache

Die jetzige Rettungswache befindet sich an der Susannenhöh. Für den Anforderungen reicht die Wache allerdings baulich nicht aus. Nötiger Platz wurde mit einer Containerlösung geschaffen.

Halver - Der Bau der neuen Rettungswache des Märkischen Kreises bei Oeckinghausen wird sich zeitlich nach hinten verschieben. Von einer Verzögerung könne insofern keine Rede sein, weil es keine zeitlichen Vorgaben für das Projekt gibt, sagt Hendrik Klein, Pressesprecher der Kreisverwaltung in Lüdenscheid.

Doch von einer Realisierung im Jahr 2020 sei auszugehen. Im November vergangenen Jahres hatte der Rat der Stadt Halver den Einleitungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans für die Fläche an der Bundesstraße 229 gefasst. Es geht um das Gelände nördlich der Straße etwa im Bereich des jetzigen Wanderparkplatzes.

Änderung des LEP in Sicht

+ Ein zusätzlicher Rettungstransportwagen wurde an der Wache Halver stationiert, daher reicht der vorhandene Platz nicht aus. © Hesse Ohne Weiteres scheint das Vorhaben aber rechtlich zurzeit nicht umsetzbar. Dem entgegenstehen die Festsetzungen des Landesentwicklungsplans (LEP). Der Bereich ist darin als Grünland beziehungsweise Ackerfläche ausgewiesen. Doch der Plan befindet sich in Überarbeitung. Wann der geänderte LEP Gültigkeit erlangt, ist noch offen. Das Beteiligungsverfahren für die Öffentlichkeit und Planungsbehörden ist seit dem 15. Juli abgeschlossen.

An einer Stelle findet sich in der überarbeiteten Version aber der Passus, der nach Verabschiedung des LEP den Weg freimachen würde für den Neubau: „Ausnahmsweise können im regionalplanerisch festgelegten Freiraum Bauflächen und -gebiete dargestellt und festgesetzt werden, wenn [...] die besondere öffentliche Zweckbestimmung für bauliche Anlagen des Bundes oder des Landes sowie der Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgabe im Brand- und Katastrophenschutz dies erfordert [...]“

Das könnte die entscheidende Öffnung für den Märkischen Kreis und die betroffenen Kommunen, Halver und Schalksmühle, sein. Der Kreis möchte am Standort festhalten, weil es um die Einsatzzeiten der Rettungskräfte geht, die in Oeckinghausen ideal untergebracht wären. Die jetzige Rettungswache befindet sich an der Susannenhöh und reicht baulich für die Anforderungen nicht aus. Den nötigen Platz hat der Märkische Kreis inzwischen mit einer Containerlösung geschaffen, die aber nicht dauerhaft sein kann.

Höherer Raumbedarf

Der Raumbedarf war entstanden, weil ein zusätzlicher Rettungstransportwagen (RTW) an der Susannenhöh stationiert wurde und auch Platz für das Personal des Notarzteinsatzfahrzeuges geschaffen werden musste. Im Märkischen Kreis arbeitet der Rettungsdienst in einem sogenannten Rendezvous-System, indem Notarzt und Rettungssanitäter getrennt zu Notfällen ausrücken und am Einsatzort zusammenkommen.