Weihnachtsmarkt in Halver: Das Programm steht fest

Von: Ursula Dettlaff

Teilen

Beim Vorbereitungsabend zum Weihnachtsmarkt wurden letzte Fragen geklärt. Hans-Peter Moch, Klaus Dieter Lau, Melissa Klinker und Lutz Eicker (von links) stellen das Programm vor. © Dettlaff-Rietz, Ursula

Die Planung steht, in wenigen Tagen findet der 34. Weihnachtsmarkt in Halver statt. Vom 25. bis zum 27. November verwandelt sich dann die Innenstadt in eine weihnachtliche Landschaft. Die letzten Details zum Programm wurden nun bekannt gegeben.



Halver - Traditionell ist der Halveraner Weihnachtsmarkt eine Gemeinschaftsveranstaltung des Heimatvereins und der Stadtverwaltung. Beim letzten Vorbereitungstreffen am Dienstagabend im Kulturbahnhof hatten die Standbetreiber Gelegenheit, offene Fragen zu klären. Das Programm steht (» INFOKASTEN).

Hütten-Deko



30 bis 40 Weihnachtsbäume sowie Tannengrün stellt der Heimatverein den Marktbetreibern zur Verfügung, um damit ihre Hütten stimmungsvoll zu dekorieren. „Seien Sie kreativ hinsichtlich der Beleuchtung ihrer Waren“, riet Hans-Peter Moch, Vorstandsmitglied des Heimatvereins. Die Veranstalter loben einen Preis für die Hütte mit der schönsten Weihnachtsdekoration aus. Die Hütten sind zwar abschließbar, Moch appellierte aber an alle, am Freitag- und Samstagabend kein Geld in den Hütten zu belassen. Der Schäferhundeverein wird die nächtliche Bewachung übernehmen. „Am Sonntagabend, also nach Ende des Marktes, müssen Sie alle Sachen aus den Hütten herausnehmen“, sagte Hans-Peter Moch.



In diesem Jahr wird die Bühne neben dem Kulturbahnhof aufgebaut. Dekoriert wird sie ebenfalls mit Tannenbäumen. Dort werden Kita-Kinder wie gewohnt den Schmuck aufhängen, den sie selbst gebastelt haben. Für den Markt werden die Bahnhofstraße und die Frankfurter Straße weihnachtlich beleuchtet.



Sperrungen



Von Mittwoch, 23. November, 18 Uhr, bis Montag, 28. November, 21 Uhr, wird der Bereich Bahnhofstraße 9/14 bis Bahnhofstraße 20 gesperrt. Der weitere Bereich der Bahnhofstraße wird von Donnerstag, 24. November, 18 Uhr, bis einschließlich Montag, 28. November, 9 Uhr, gesperrt.



Programm auf einen Blick Am Freitag, 25. November, beginnt der Weihnachtsmarkt um 17 Uhr mit der Eröffnung durch den Bürgermeister Michael Brosch gemeinsam mit einem Vertreter des Heimatvereins. Die musikalische Begleitung übernimmt Kersten Größer. Um 19 Uhr steht der Gospelchor „The Albert Singers“ auf der Bühne.

Am Samstag, 26. November, geht das Programm auf der Bühne um 14.30 Uhr weiter, dann zeigen Humboldtschüler ein Theaterstück. Um 17.30 Uhr tritt der Chor der Mennoniten-Brüdergemeinde auf. Um 19 Uhr spielt der CVJM-Posaunenchor.

Am Sonntag, 27. November, gibt um 14 Uhr der Gemischte Chor Germania Hohenplanken seine Musik zum Besten. Um 15 Uhr beginnt das Konzert mit den Meinhardus-Musikanten aus Meinerzhagen. Zum Abschluss findet um 17 Uhr die Ziehung der Gewinner des Weihnachtsmarkträtsels von Allgemeinem Anzeiger und Heimatverein statt.