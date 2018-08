500 Gäste feiern beim Music Fever

Sänger und Trompeter Diego Casanova von der Band Rosario Smowing bot beim Music Fever Festival an der Heesfelder Mühle eine wilde Mischung aus Latin, Ska, Swing und Rockabilly an.

Halver - Das Music Fever Festival fand am Wochenende bereits zum fünften Mal statt und hat sich zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt. Rund 500 Gäste hatten den Weg zur Heesfelder Mühle gefunden, um in entspannter, sommerlicher Atmosphäre gute Live-Musik zu genießen.

Schon vor dem Konzerten ging es an der kleinen Genussbühne mit Percussion vom Feinsten und der Formation Like America mit Musikern aus Lüdenscheid, Halver und Wipperfürth los. Leiter der Combo ist Malik Sillah aus dem Senegal, Mitbegründer der bekannten Band Mama Afrika.

Die quirlige Trommelformation ist derzeit auf der Suche nach einem Basstrommler (weitere Infos bei Claudius Bartsch, Tel.0 23 51 / 6 07 80).

Startblock sorgt für rasanten Einstieg

Im Anschluss kündigte Moderator Florian Wintels, Poetry-Slammer aus Bad Bentheim, die Plettenberger Band Startblock an, die für einen rasanten Einstieg in den Abend sorgte. Die Combo um Frontmann Patrick Zimmer macht klassische Rock-Musik mit deutschen Texten, covert aber hin und wieder auch mal gern wie TNT von AC/DC bei dem Bassmann Hendrik Schultz Frontmann Patrick am Mikrofon ablöst. Tradition bei jedem Startblock-Konzert ist auch eine augenzwinkernde Rock-Fassung von Britney Spears’ Pop-Gurke „Hit Me Baby One More Time“, die auch hier für ein Lächeln auf vielen Gesichtern sorgte.

Auf der Hauptbühne, auf der später auch die Band Binyo und ihr Frontmann Robin Brunsmeier mit in diesem Umfang noch nie da gewesener Besetzung den Haupt-Act geben sollte, sorgten im Anschluss die Musiker von Zio & Royal Collective für authentisches Reggae-Feeling.

Strohballen als Sitzgelegenheit

Zahlreiche Besucher machten es sich auf den zum Sitzen zur Verfügung gestellten Strohballen gemütlich oder wippten tiefenentspannt zu den relaxten Klängen der Band mit, deren Frontmann Zio Wintz zwischendurch auch mal das eine oder andere ausladende Gitarrensolo in seine Performance einstreute.

Nachdem auf der Genussbühne die Band Guacáyo aus Hamburg mit „groovigem Reggae und farbenfrohen Beats“ überzeugt hatte, sorgte auf der Hauptbühne mit Rosario Smowing eine musikalische Urgewalt für Furore.

Insbesondere Sänger und Trompeter Diego Casanova brachte die wilde Mischung aus Latin, Ska, Swing und Rockabilly trotz ordentlicher Hitze derart in Ekstase, dass ihn ein besorgter Gast mit einem großen Glas Wasser versorgte. Die prominentesten Musiker an diesem Abend waren zweifellos Funky K. Götzner (Cajón) und Kai Sichtermann (Bass) von der legendären und stilbildenden Formation Ton Steine Scherben.

Music Fever-Festival 2018, Heesfelder Mühle Zur Fotostrecke

Mitgebracht hatten die beiden den Sänger, Gitarristen und Keyboarder Gymmick, dessen Stimme tatsächlich an den markanten Gesang von Rio Reiser erinnerte und die oft sozialkritischen Songs, die sich durch ihre schlichte, aber dennoch eindrückliche Poesie auszeichnen, hervorragend zur Geltung brachte.

Unglaublich, an wie viele Songs dieser bedeutenden Combo man sich erinnert, angefangen bei „Lass uns ein Wunder sein“ über „Halt dich an deiner Liebe fest“ bis hin zu „Junimond“, den das Trio als Zugabe brachte. Dass Robin Brunsmeier, dessen Label Soundbäckerei ja auch für das gesamte Festival verantwortlich zeichnete, mit seiner Band Binyo auf der großen Hauptbühne ein Heimspiel hatte, verstand sich von selbst.

Neben den Kern-Mitgliedern der Band – Robin Brunsmeier (Gesang, Gitarre), Christopher Hans (Keyboard), Julian Heyden (Bass), Christian Lauermann (Schlagzeug) und Rudolf F. Nauhauser (Saxophon) – wartete die Truppe unter anderem noch mit drei Sängerinnen und weiteren Gast-Musikern auf.

Locker-leichte Popsongs

Gespielt wurden die bekannten, locker-leichten Pop-Songs des Singer-Songwriters. Kleine Klassiker wie „Jeremy Pascal“ oder „Der Schutzengel“ wechselten sich mit zahlreichen Songs des aktuellen Binyo-Albums ab.